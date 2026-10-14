Amantea: CISL Calabria, il Training Camp si apre con al centro partecipazione, responsabilità e futuro del lavoro

AMANTEA – Il futuro del lavoro si costruisce attraverso la partecipazione, la sicurezza e l’equità. È da questa consapevolezza che prende forma il Training Camp di CISL Calabria, ospitato al Tyrrenian Hotel di Amantea. Un’occasione di confronto e crescita per analizzare le trasformazioni del mondo del lavoro, interpretare le sfide del sistema produttivo e sociale e individuare nuove prospettive di sviluppo.

Al centro del percorso, i valori della partecipazione, della sicurezza, dell’equità e della sostenibilità, leve fondamentali per costruire un modello di lavoro più giusto, inclusivo e capace di guardare al futuro.

Ad aprire i lavori è stato Giuseppe Lavia, Segretario generale della CISL Calabria, che ha evidenziato come il Training Camp costituisca un percorso che punta a rafforzare la capacità del sindacato di interpretare i cambiamenti e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro del lavoro più giusto, sicuro e sostenibile.

Cuore della mattinata è stata la presentazione del percorso formativo a cura di Natale Madeo, Direttore del corso per la Fondazione Ezio Tarantelli – Centro Studi CISL, che ha illustrato gli obiettivi dell’iniziativa e l’articolazione didattica, favorendo fin dalle prime battute la conoscenza e la condivisione tra i partecipanti.

A chiudere il primo blocco, la relazione di Claudio Arlati, del Centro Studi CISL, dal titolo “Partecipazione e responsabilità: governare le transizioni per un lavoro sicuro, equo e sostenibile”, dedicata al ruolo della partecipazione e della responsabilità nel guidare i cambiamenti in atto, promuovendo condizioni di lavoro più sicure, inclusive e sostenibili.

Nel pomeriggio, dopo un momento di lavoro di gruppo, l’attenzione si è spostata sul rapporto tra trasformazioni economiche, innovazione e occupazione, con la relazione “Transizioni e mercato del lavoro” affidata a Luciano Pero e Luigi Campagna della GSoM – Politecnico di Milano, Meta Governance & Innovation Studio.

Il Training Camp sul futuro del lavoro

La giornata si è conclusa con un confronto diretto tra i partecipanti e i relatori, per approfondire le tematiche affrontate e favorire lo scambio di esperienze e punti di vista Il Training Camp si propone così come un’occasione di crescita e qualificazione delle competenze, nella convinzione che comprendere e governare le transizioni in corso sia fondamentale per costruire un modello di sviluppo capace di mettere al centro la persona, la qualità del lavoro e la coesione sociale.