Fiamme nella notte ad Amantea: incendio in un deposito di rifiuti di un supermercato

AMANTEA (CS) – Momenti di apprensione nella serata di ieri ad Amantea, in provincia di Cosenza, per un incendio è divampato all’interno di un deposito di rifiuti situato nel piazzale di un’attività commerciale, un supermercato. Le fiamme hanno coinvolto numerosi cartoni, generando un rogo che ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorritori, vista la vicinanza ad abitazioni e altre attività.

Fiamme ad Amantea, l’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, supportati dai volontari della Protezione civile, che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio. L’intervento ha consentito di circoscrivere le fiamme e di evitare che il rogo si propagasse ad altre aree della struttura o ad attività vicine. Una volta domato l’incendio, i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area interessata. Non si segnalano feriti. Resta da chiarire l’origine del rogo, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio.