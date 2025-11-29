Ambulanza in ritardo, padre muore tra le braccia del figlio di 15 anni a Lamezia

LAMEZIA TERME (CZ) – Questa sera a Lamezia Terme un uomo di 57 anni – colpito presumibilmente da malore – è morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre erano in attesa dell’ambulanza del 118, che però é arrivata dopo mezzora e, peraltro, senza medico a bordo. Il fatto é stato denunciato da Saverio Ferrari, delegato provinciale di Catanzaro del Sindacato medici italiani ed anche lui sanitario del 118 in servizio nell’ospedale di Soveria Mannelli, un centro poco distante da Lamezia.

Durante l’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i sanitari del 118 che avevano risposto alla telefonata del quindicenne hanno fornito indicazioni al giovane sulle manovre cardiache da attuare per prestare soccorso al padre. Manovre, però, rivelatesi inutili perché nel frattempo l’uomo é deceduto.

“Quanto é accaduto – ha affermato Ferrari – é la dimostrazione di una situazione sempre più drammatica che impone una seria e concreta riflessione. Rivolgo un appello, in particolare, al presidente della Regione, Occhiuto, affinché intervenga per evitare che avvengano fatti del genere, perché così non si può più andare avanti”.