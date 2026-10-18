Annalisa Minetti conquista Laino Castello: musica, emozioni e un messaggio potente sulla disabilità

LAINO CASTELLO (CS) – Musica, emozioni e memoria storica hanno animato Laino Castello con il concerto di Annalisa Minetti, protagonista di una serata che, nonostante le basse temperature, ha richiamato il pubblico. L’evento si inserisce nella quarta edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Laino Castello insieme alla Pro Loco e all’Associazione Culturale Novecento, finanziata con risorse POC della Regione Calabria. La rievocazione celebra i fasti del Marchesato di Laino e la figura della Marchesa Sidonia Caracciolo, affiancando al tradizionale corteo storico momenti di spettacolo e musica dal vivo.

Il messaggio di Annalisa Minetti: «la disabilità non deve essere un limite»

Sul palco, Minetti ha proposto alcuni brani della propria discografia, alternandoli a celebri successi della musica leggera italiana. Tra le interpretazioni, “Donna” degli Stadio e “Chi fermerà la musica” dei Pooh, seguite da un omaggio a Pino Daniele con “Quando” e a Fabio Concato con “Fiore di maggio”.

Tra i momenti più intensi della serata anche l’interpretazione di “La donna cannone” di Francesco De Gregori. L’artista ha poi ripercorso la propria esperienza a “Tale e Quale Show”, riproponendo alcuni dei brani eseguiti durante la trasmissione, con particolare enfasi per “All by Myself”. Il concerto è proseguito con un medley dedicato a Claudio Baglioni e “Una canzone per te” di Vasco Rossi, prima del gran finale con “Senza te o con te”, il brano con cui Minetti trionfò al Festival di Sanremo nel 1998.

A rendere particolarmente significativa la serata è stato il messaggio sociale lanciato dalla cantante. Attraverso un video che raccoglieva spezzoni di interviste e articoli giornalistici dedicati alla sua malattia visiva, Minetti ha voluto richiamare l’attenzione sul valore dell’inclusione e sulla necessità di superare pregiudizi e barriere culturali.

Il concetto centrale del suo intervento è stato chiaro: una disabilità non deve essere considerata un ostacolo insormontabile, ma può trasformarsi in una “risorsa”. Da qui l’appello rivolto ai genitori affinché educhino i figli ad accettare anche eventuali condizioni di disabilità, aiutandoli a riconoscere le proprie capacità e a trasformare le difficoltà in punti di forza.

Un messaggio che nasce anche dall’esperienza personale dell’artista, capace di costruire una carriera musicale e televisiva senza rinunciare alle proprie ambizioni. Nel corso della serata, Minetti ha ricordato anche la medaglia di bronzo conquistata alle Paralimpiadi di Londra 2012, sottolineando il ruolo dello sport come strumento di autonomia, crescita e libertà. Un richiamo che ha dato ulteriore profondità a un concerto non limitato all’intrattenimento, ma diventato occasione di riflessione sul rispetto delle differenze e sulle opportunità che devono essere garantite a tutti.

Il gran finale con il successo di Sanremo

Il pubblico ha accompagnato il percorso musicale dell’artista fino alla parte conclusiva dello spettacolo, tra grandi classici, ricordi televisivi e brani simbolo della sua carriera. Dalle emozioni di “All by Myself” alle atmosfere di Baglioni e Vasco Rossi, la scaletta ha attraversato generazioni e stili della musica italiana e internazionale, valorizzando la versatilità interpretativa della cantante.

Prima di concludere il suo “Insieme da sempre – Live Tour 2026”, Annalisa Minetti ha scelto di tornare alle proprie radici artistiche con “Senza te o con te”, la canzone che le regalò la vittoria al Festival di Sanremo del 1998. Un finale carico di significato, che ha unito il ricordo di uno dei momenti più importanti della sua carriera al messaggio di forza e determinazione trasmesso durante la serata. A Laino Castello, dunque, la rievocazione storica del Marchesato si è arricchita di un appuntamento musicale capace di intrecciare spettacolo, memoria e sensibilizzazione sociale.