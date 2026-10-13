ANSI Cosenza tra memoria, sociale e legalità: l’incontro con il Questore Borelli e l’omaggio al Milite Ignoto a Roma

COSENZA – Unire la memoria storica del Paese alla promozione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. È questo il duplice obiettivo che guida le attività dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia (ANSI) – Sezione provinciale di Cosenza, con sede nel comune di Luzzi, recentemente protagonista di due importanti appuntamenti istituzionali a Cosenza e a Roma. L’associazione, che raccoglie sottufficiali e graduati in servizio e in quiescenza delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Corpi Armati dello Stato, ha rinnovato la propria vicinanza alle istituzioni democratiche e il proprio impegno nel sociale.

Incontro in Questura: sinergia interforze ed educazione civica nelle scuole

Il primo importante momento si è svolto presso la Questura di Cosenza, dove il Questore, il dott. Antonio Borelli, ha ricevuto in udienza ufficiale una delegazione della Sezione provinciale guidata dal presidente Umile Groccia e dal tesoriere Carmelo Orlando. Durante il cordiale colloquio, i rappresentanti dell’ANSI hanno portato i saluti del presidente nazionale e di tutti i soci del territorio, consegnando al Questore una targhetta ricordo e il gagliardetto ufficiale dell’associazione.

Tra i temi al centro dell’incontro lo sfruttamento dell’esperienza interforze per mettere le professionalità e le competenze maturate nel corso del servizio al servizio della collettività e del territorio, l’avvio di percorsi didattici incentrati su educazione civica, rispetto delle regole e promozione della legalità dedicati agli studenti e il supporto alle istituzioni con la piena disponibilità a collaborare nell’organizzazione e nello svolgimento di cerimonie e manifestazioni ufficiali nella provincia di Cosenza.

ANSI Cosenza all’Altare della Patria a Roma

Dalla provincia alla Capitale, l’A.N.S.I. Cosenza ha successivamente preso parte a una solenne cerimonia commemorativa presso l’Altare della Patria a Roma. La Presidenza Nazionale dell’Associazione, guidata da Gaetano Ruocco, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto in memoria di tutti i Caduti che hanno sacrificato la vita per la Patria.

All’evento, scandito dagli onori militari e dalle note del Silenzio, ha presenziato anche il presidente provinciale cosentino Umile Groccia, insieme a delegazioni giunte da ogni parte d’Italia. L’iniziativa romana si inserisce nel quadro delle celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione dell’A.N.S.I. (1946-2026), traguardo storico che ribadisce il valore della memoria come solido pilastro per il futuro della Repubblica.