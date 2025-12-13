Antonio Borelli è il nuovo Questore di Cosenza: dal Viminale una nuova fase della Polizia in Calabria

COSENZA – Antonio Borelli è il nuovo Questore di Cosenza. Prende il posto del dott. Giuseppe Cannizzaro, nominato Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse che era entrato in carica in città a settembre del 2023. In passato ispettore generale dell’Ufficio centrale ispettivo del Viminale, porta a Cosenza una lunga esperienza nella gestione della sicurezza e nel coordinamento delle forze di polizia. Con la nomina di Borelli, la Questura di Cosenza apre una nuova fase operativa, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, la prevenzione e la tutela dei cittadini in tutto il territorio provinciale.

Antonio Borrelli uovo Questore di Cosenza: una carriera al servizio della sicurezza

Originario di Napoli, sposato e padre di una figlia, vanta una carriera lunga e articolata all’interno delle istituzioni italiane, iniziata nel 1983. Borrelli muove i primi passi nella Criminalpol Toscana come Vice Ispettore della Polizia di Stato, per poi frequentare nel 1985 il Corso per Vice Commissari, assegnato successivamente alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia. Il 1° giugno 1987 viene trasferito al Reparto Mobile di Napoli e, dal novembre 1988 all’11 febbraio 1990, al Reparto Prevenzione Crimine Campania, nel ruolo di vice dirigente.

Vice Capo della Mobile a Napoli

Il 12 febbraio 1990 Borrelli approda alla Questura di Napoli, assegnato alla Squadra Mobile come vice Capo, dirigendo importanti sezioni tra cui “furti”, “buoncostume”, “falchi” e “omicidi e criminalità organizzata”. La sua esperienza sul campo gli consente di maturare competenze di alto livello nell’ambito investigativo e dell’ordine pubblico.

Da ottobre 1997 ad agosto 2005 dirige il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per Campania e Molise, e il 1° gennaio 2003 viene promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato. Successivamente, dal 1° settembre 2005 al 15 luglio 2007, è a capo dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, per poi assumere, dal 16 luglio 2007 al 5 giugno 2011, l’incarico di Capo di Gabinetto della stessa Questura.

Dal 5 giugno 2011 a luglio 2013 ricopre il ruolo di Vice Questore Vicario della Questura di Napoli, mentre nel giugno 2013 viene promosso Dirigente Superiore con decorrenza 1° gennaio dello stesso anno. Tra il 5 agosto 2013 e il 31 luglio 2014 assume l’incarico di Direttore del Servizio Immigrazione della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il Ministero dell’Interno a Roma.

In passato questore di Benevento e Caserta

Il curriculum del Dr. Borrelli include importanti esperienze nel campo dell’intelligence, con un ruolo determinante nella lotta ai clan, negli arresti di latitanti e nella gestione di casi di omicidi. Particolarmente significativi sono stati i due fronti di ordine pubblico a Napoli: la gestione dei clan e il controllo della piazza. Dal 1° agosto 2014 al 2 ottobre 2016 Borrelli è stato Questore della Provincia di Benevento, mentre dal 3 ottobre 2016 ricopre l’incarico di Questore della Provincia di Caserta, consolidando ulteriormente la propria reputazione come dirigente di alto profilo nella Polizia di Stato.

Paolo Sirna nominato Questore di Reggio Calabria

Contestualmente Paolo Sirna è stato nominato Questore di Reggio Calabria. Entrambi i nuovi dirigenti sono chiamati a guidare due presìdi fondamentali per la sicurezza dei cittadini in una regione complessa e strategica come la Calabria. A commentare le nomine è il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro (FDI), che ha espresso i propri auguri di buon lavoro ai nuovi Questori: «Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Paolo Sirna e ad Antonio Borelli, chiamati a guidare due presìdi essenziali per la tutela dei cittadini in Calabria».

Wanda Ferro “in Calabria due figure di esperienza e capacità”

Ferro ha inoltre sottolineato come il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, abbiano confermato la loro attenzione per la Calabria, individuando due figure di grande esperienza e capacità. Sirna, in particolare, ha guidato fino ad oggi la Questura di Torino dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Catanzaro, mentre Borelli arriva alla Questura di Cosenza da un ruolo di rilievo all’interno del Viminale. Il sottosegretario ha rivolto un ringraziamento anche ai Questori uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza: al dott. Salvatore La Rosa, che lascia Reggio Calabria per assumere l’incarico a Messina, e al dott. Giuseppe Cannizzaro per l’impegno profuso a Cosenza, apprezzando i risultati ottenuti in questi anni.