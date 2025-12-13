Antonio Borelli è il nuovo Questore di Cosenza: dal Viminale una nuova fase della Polizia in Calabria

COSENZA – Antonio Borelli è il nuovo Questore di Cosenza. Prende il posto del dott. Giuseppe Cannizzaro, nominato Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse che era entrato in carica in città a settembre del 2023. In passato ispettore generale dell’Ufficio centrale ispettivo del Viminale, porta a Cosenza una lunga esperienza nella gestione della sicurezza e nel coordinamento delle forze di polizia. Con la nomina di Borelli, la Questura di Cosenza apre una nuova fase operativa, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, la prevenzione e la tutela dei cittadini in tutto il territorio provinciale.

Antonio Borelli nuovo Questore di Cosenza

Cinquantasette anni, sposato e padre di due figli, Borelli porta con sé un profilo professionale di alto livello, maturato in oltre trent’anni di servizio nella Polizia di Stato. Dal 1992 al 1995 ha operato presso il Commissariato di Gioia Tauro come funzionario addetto e responsabile della Polizia Giudiziaria. In questo ruolo ha guidato alcune tra le più importanti indagini contro le famiglie mafiose della zona, ottenendo numerosi riconoscimenti per l’efficacia dell’azione investigativa. Particolarmente rilevanti sono state le operazioni che hanno portato all’arresto di numerosi latitanti, alcuni considerati tra i più pericolosi a livello nazionale, e allo smantellamento delle cosche più agguerrite della Piana di Gioia Tauro.

Nel 1995 Antonio Borelli ottiene il trasferimento alla Questura di Catanzaro, dove è stato assegnato alla Squadra Mobile con l’incarico di responsabile della Sezione Narcotici e Criminalità Organizzata. Anche in questa fase ha diretto indagini di rilievo, concentrandosi in particolare sui gruppi criminali attivi nel comprensorio lametino.

Dal giugno 1999 al giugno 2010 ha guidato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro. Più recente l’esperienza alla Questura di Messina, dove nel 2022 si è insediato come vice questore vicario, prima di essere chiamato a svolgere il ruolo di ispettore generale nell’Ufficio centrale ispettivo del Ministero dell’Interno.

Paolo Sirna nominato Questore di Reggio Calabria

Contestualmente Paolo Sirna lascia Torino per la nuova nomina a Questore di Reggio Calabria. Entrambi i nuovi dirigenti sono chiamati a guidare due presìdi fondamentali per la sicurezza dei cittadini in una regione complessa e strategica come la Calabria. A commentare le nomine è il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro (FDI), che ha espresso i propri auguri di buon lavoro ai nuovi Questori: «Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Paolo Sirna e ad Antonio Borelli, chiamati a guidare due presìdi essenziali per la tutela dei cittadini in Calabria».

Wanda Ferro “in Calabria due figure di esperienza e capacità”

Ferro ha inoltre sottolineato come il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, abbiano confermato la loro attenzione per la Calabria, individuando due figure di grande esperienza e capacità. Sirna, in particolare, ha guidato fino ad oggi la Questura di Torino dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Catanzaro, mentre Borelli arriva alla Questura di Cosenza da un ruolo di rilievo all’interno del Viminale. Il sottosegretario ha rivolto un ringraziamento anche ai Questori uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza: al dott. Salvatore La Rosa, che lascia Reggio Calabria per assumere l’incarico a Messina, e al dott. Giuseppe Cannizzaro per l’impegno profuso a Cosenza, apprezzando i risultati ottenuti in questi anni.