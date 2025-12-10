Anziana travolta da un’auto a Corigliano, è caccia al conducente che non si è fermato

CORIGLIANO ROSSANO – E’ stata travolta da un’auto in via Nazionale, nell’area urbana di Corigliano, mentre attraversava la strada nei pressi di una chiesa. La donna ultrasettantenne è stata prontamente soccorsa dai passanti, mentre la persona alla guida della vettura non si è fermata ed ha proseguito la marcia. L’anziana è stata immediatamente trasferita in ospedale a Rossano e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Corigliano-Rossano hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada e nelle aree limitrofe, cercando di individuare la vettura responsabile e determinare l’orario preciso dell’accaduto. Inoltre stanno anche raccogliendo le testimonianze delle persone che si trovavano sul posto al momento dell’impatto. I carabinieri invitano chiunque a fornire dettagli utili sull’auto coinvolta.