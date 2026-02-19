Da Aprigliano la storia che commuove. Animali isolati, 2 chilometri nel fango ogni giorno per accudirli. Salvati!

APRIGLIANO (CS) – Da Aprigliano una storia a lieto fine fatta di sacrificio, solidarietà e amore per gli animali. Dopo giorni tremendi a causa del maltempo, scanditi da piogge incessanti, allerta meteo continue e strade spezzate, la provincia di Cosenza continua a fare i conti con un territorio ferito e che domani è alle prese con una nuova allerta arancione. Frane, smottamenti e collegamenti interrotti hanno messo in ginocchio intere aree rurali. Ma in mezzo all’emergenza, dal piccolo comune di Aprigliano, arriva una storia che restituisce speranza e umanità.

Aprigliano: una fattoria isolata dal fango e dalla paura

In una zona di campagna, raggiungibile solo attraverso una strada sterrata, il cedimento di un affluente del fiume Crati ha cancellato ogni possibilità di accesso. La strada è stata invasa da acqua e detriti, lasciando una fattoria completamente isolata. All’interno dell’area vivevano diversi animali: un cane, un cavallo, caprette, conigli e altri animali accuditi ogni giorno con dedizione. Per loro, l’isolamento non era solo un disagio, ma una minaccia concreta.

Due chilometri a piedi, ogni giorno, per non lasciarli soli

Per giorni l’unico modo per raggiungere la fattoria è stato camminare a piedi per oltre due chilometri, attraversando fango, pietre e terreno instabile. Cibo e acqua trasportati a mano, passo dopo passo, mentre cresceva l’angoscia di non riuscire più a garantire sicurezza e cure agli animali. Una routine estenuante, fatta di fatica e silenzi, in cui la paura di non farcela si mescolava all’amore ostinato per quelle vite senza voce.

La svolta è arrivata grazie a una sinergia concreta tra istituzioni e imprese locali. Dopo l’intervento del sindaco Alessandro Porco, si è attivata una rete di solidarietà che ha portato al ripristino dell’accesso alla zona. Fondamentale il contributo dell’Impresa Francavilla, che insieme a Ediltop ha lavorato per rendere nuovamente percorribile la strada, consentendo di raggiungere la fattoria in sicurezza.

Animali isolati finalmente al sicuro

Quando l’accesso è stato finalmente riaperto, la scena è stata semplice ma potente: cancelli che tornano ad aprirsi, passi meno pesanti sul terreno fangodo e animali di nuovo protetti, nutriti, tranquilli. Un ritorno alla normalità che, in un contesto di emergenza, ha il sapore di una vittoria collettiva. In una Calabria spesso raccontata solo attraverso le difficoltà, questa piccola grande storia parla di qualcosa di essenziale: la cura per la vita, anche quella più silenziosa, può diventare un impegno condiviso, un gesto d’amore che unisce persone, istituzioni e territorio. Tra frane e strade spezzate, Aprigliano ha mostrato che la solidarietà resta il ponte più forte. E che, a volte, salvare degli animali significa salvare anche un pezzo di comunità.