Arbitro 17enne aggredito durante una partita di Secondo Categoria, scatta il Daspo per un giocatore

VIBO VALENTIA – Ha reagito in maniera violenta nei confronti del giovane arbitro, che lo aveva espulso al 31’ del secondo tempo. Il Questore di Vibo Valentia, ha emesso un Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.spo.) della durata di cinque anni nei confronti di un giocatore coinvolto in un grave episodio di aggressione durante la partita di calcio “Francica – Girifalco”, disputata lo scorso 23 novembre presso l’impianto sportivo comunale di Francica e valida per il campionato di seconda categoria, girone D.

Arbitro in ospedale dopo la violenta aggressione

Lo ha afferrato per il braccio provocandogli escoriazioni. Gli ha lanciato contro una bottiglia d’acqua e lo ha colpito al volto con entrambe le mani. E poi schiaffi sulla nuca fino a farlo cadere a terra. Al termine dell’incontro lo ha raggiunto negli spogliatoi, bloccandolo e stringendogli la mano con forza in un chiaro atteggiamento di sfida. A seguito delle aggressioni, l’arbitro ha dovuto recarsi in ospedale per ricevere cure.

Gli accertamenti della Digos di Vibo, supportati da video circolanti in rete, hanno permesso l’identificazione del responsabile. A seguito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto il D.A.spo. per la durata massima prevista in casi di non recidività: cinque anni.

Il provvedimento vieta al giovane di accedere a tutti gli impianti sportivi dove la squadra Francica disputerà manifestazioni calcistiche, sia in Italia che all’estero, inclusi campionati professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e gare amichevoli. Il divieto riguarda anche le aree circostanti gli impianti sportivi, comprese zone di parcheggio e vie di accesso, dalle due ore precedenti fino a due ore dopo ogni incontro. Inoltre, per i due anni successivi, il destinatario dovrà presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Francica durante tutte le partite della squadra, a seguito della reiterazione in più fasi delle condotte violente.