Arbitro 17enne aggredito in campo durante una partita di Seconda Categoria, finisce in ospedale

FRANCICA (VV) – Un arbitro di soli 17 anni colpito prima con una bottiglietta e poi con due schiaffi. Ennesimo episodio di violenza in campo durante la gara di Seconda Categoria tra Francica e Girifalco. Il giovane direttore di gara, appartenente alla sezione AIA di Locri, è finito in ospedale.

L’aggressione al giovane arbitro e le risate

Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne sarebbe stato prima colpito da una bottiglietta d’acqua lanciata dagli spalti, per poi ricevere due schiaffi violentissimi che lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche. A rendere il quadro ancora più inquietante, un video circolato sulle chat di WhatsApp che mostra l’intera scena: mentre il ragazzo viene colpito, in sottofondo si sentono persino le risate di alcuni presenti. Un dettaglio che sottolinea un evidente degrado culturale che va ben oltre il singolo episodio di violenza.

Ancora una volta si riaccende così il dibattito sulla sicurezza degli arbitri nei campionati dilettantistici, spesso lasciati soli ad affrontare tensioni che degenerano in aggressioni fisiche e verbali. Ma a fare ancora più male è che la vittima è un ragazzo di 17 anni, sceso in campo animato solo da passione, impegno e senso di responsabilità. Ora si attendono i provvedimenti e misure più dure ed efficaci per proteggere chi permette ogni domenica il regolare svolgimento delle partite.