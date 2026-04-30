Armi nascoste e pronte all’uso in un muretto a secco: scoperti 2 fucili e 50 munizioni

CIMINA’ (RC) – Nuovo sequestro di armi in Calabria, nell’area dell’Aspromonte, dove i carabinieri hanno scoperto un deposito clandestino perfettamente nascosto. L’operazione è avvenuta a Ciminà, in provincia di Reggio Calabria, in un’area demaniale impervia e difficilmente accessibile.

Le armi nascoste in un muretto a secco

L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario dello Jonio insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nell’ambito di servizi mirati al contrasto della criminalità diffusa e organizzata. Durante un’attività di rastrellamento, i militari hanno individuato un ingegnoso sistema di occultamento: un tubo in plastica nascosto all’interno di un muretto a secco, trasformato in un vano segreto.

All’interno del nascondiglio sono stati rinvenuti due fucili, uno dei quali artigianale, e circa 50 munizioni di vario calibro. Secondo quanto riferito, “tutto il materiale si presentava in condizioni eccellenti e perfettamente funzionante”, elemento che fa ipotizzare una disponibilità recente e un possibile utilizzo imminente.

Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria competente, sono in corso per identificare i responsabili del deposito clandestino. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con ambienti della criminalità organizzata attivi nella Locride. Il ritrovamento conferma ancora una volta come le aree rurali e impervie dell’entroterra aspromontano possano essere utilizzate per occultare armi e materiale illecito.