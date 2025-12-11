Arrestata una coppia di giovani a Cittadella del Capo. La polizia gli trova in casa droga e oltre 50 munizioni

BONIFATI (CS) – Arrestata una coppia di giovani a Cittadella del Capo, frazione di Bonifati sull’alto Tirreno Cosentino. Dopo un blitz della Polizia giudiziaria di Paola, con il supporto del Reparto Cinofili della Questura di Vibo Valentia sono finiti in manette un ragazzo e una ragazza (entrambi residenti nell’Alto Tirreno Cosentino) di 24 e 28 anni. Una perquisizione domiciliare all’interno di un’abitazione sospettata di essere utilizzata per la preparazione e il confezionamento di sostanze stupefacenti ha portato al rinvenimento di della droga e, in un elemento di particolare gravità, di oltre 50 munizioni per arma da fuoco. Entrambi sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la detenzione abusiva di munizionamento.

Droga e munizioni: arrestata coppia di giovani

L’intervento degli agenti in un’abitazione, scaturito da precedenti sospetti, ha trovato conferma a seguito di una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento, gli inquirenti hanno rinvenuto 99,27 grammi di cocaina, 21,05 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e sostanze da taglio. Tutti elementi tipici dell’organizzazione del piccolo spaccio. Sono stati sequestrati anche telefoni cellulari ritenuti in uso agli indagati.

Due giovani arrestati in flagranza a Cittadella del Capo

Al termine dell’operazione i due giovani stati arrestati in flagranza accusati – in concorso – di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione non denunciata di munizionamento. Il materiale sequestrato delinea un sistema organizzato, ben oltre la semplice ipotesi dell’uso personale. Sono stati infatti trovati tre bilancini di precisione, insieme a sostanze da taglio e specifico materiale per il confezionamento. Questi elementi sono considerati tipici della filiera dello spaccio, volti a suddividere lo stupefacente in dosi pronte per la vendita, suggerendo un’attività di distribuzione probabilmente regolare sul territorio.

Il ritrovamento di oltre 50 munizioni a Paola

L’aspetto che ha destato maggiore preoccupazione, che va ad aggrava la posizione dei due giovani arrestati, è stato il ritrovamento di oltre 50 cartucce per arma da fuoco detenute senza denuncia, tra cui 5 cartucce calibro 7,65e 50 cartucce calibro 38, configurando ulteriori violazioni. Sono stati disposti tutti gli accertamenti tecnici del caso sia sulle sostanze stupefacenti che e sui proiettili ritrovate, con l’obiettivo di verificarne la provenienza.

Disposta la custodia cautelare in carcere

Il pubblico ministero di turno ha disposto l’immediata custodia cautelare in carcere per entrambi. Gli arrestati, difesi rispettivamente dagli avvocati Emilio Enzo Quintieri e Simona Socievole, sono stati tradotti in carcere. Il giovane presso la casa circondariale di Paola, mentre la giovane è stata accompagnata nella sezione femminile del carcere di Castrovillari.

Richiesta di convalida: udienza fissata per il 12 dicembre

Il Pubblico Ministero, Vincenzo Scardi, ha richiesto la convalida degli arresti e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il GIP Carla D’Acunzo ha fissato l’udienza per domani, 12 dicembre 2025: quella del giovane si terrà direttamente presso la Casa Circondariale di Paola; per la ragzza G.M.A., l’udienza è stata programmata presso il Tribunale di Paola, con ordine di traduzione a cura della Polizia Penitenziaria. Si ricorda che entrambi gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva, come previsto dall’ordinamento italiano.