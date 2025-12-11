PAOLA (CS) – Arrestata una coppia di giovani. Dopo un blitz della Polizia di Stato a Paola sono finiti in manette un ragazzo e una ragazza (entrambi residenti nell’Alto Tirreno Cosentino). Una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti e, in un elemento di particolare gravità, di munizioni per arma da fuoco. Entrambi sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la detenzione abusiva di munizionamento.

Droga e munizioni: arrestata coppia di giovani

L’intervento degli agenti in un’abitazione, scaturito da precedenti sospetti, ha trovato conferma a seguito di una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento, gli inquirenti hanno rinvenuto dosi diversi grammi di cocaina e marijuana, affiancate da una vera e propria dotazione per l’attività di spaccio. Il materiale sequestrato delinea un sistema organizzato, ben oltre la semplice ipotesi dell’uso personale. Sono stati infatti trovati tre bilancini di precisione, insieme a sostanze da taglio e specifico materiale per il confezionamento. Questi elementi sono considerati tipici della filiera dello spaccio, volti a suddividere lo stupefacente in dosi pronte per la vendita, suggerendo un’attività di distribuzione probabilmente regolare sul territorio.

Il ritrovamento di oltre 50 munizioni a Paola

L’aspetto che ha destato maggiore preoccupazione, che va ad aggrava la posizione dei due giovani arrestati, è stato il ritrovamento di oltre 50 cartucce per arma da fuoco. Sono stati disposti tutti gli accertamenti tecnici del caso sia sulle sostanze stupefacenti che e sui proiettili ritrovate, con l’obiettivo di verificarne la provenienza.

Disposta la custodia cautelare in carcere

Il pubblico ministero di turno ha disposto l’immediata custodia cautelare in carcere per entrambi. Il ragazzo è stato tradotto presso la casa circondariale di Paola, mentre la giovane è stata accompagnata nella sezione femminile del carcere di Castrovillari.