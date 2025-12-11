Blitz dei carabinieri: arrestato con 19 armi rubate pronte per il mercato nero

VIBO VALENTIA – Armi rubate pronte ad essere immesse sul mercato nero. I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato, a Pizzo, un 50enne ritenuto l’autore del furto compiuto il 18 novembre scorso in un’abitazione, nel corso del quale sono stati sottratti 19 armi da fuoco, tutte legalmente detenute. Nei confronti dell’uomo è stata emessa un’ordinanza di custodia in carcere da parte del gip del Tribunale di Vibo su richiesta della Procura.

Il provvedimento trae origine dall’esito delle indagini che hanno permesso di chiudere il cerchio sul furto delle armi che, evidenziano gli investigatori, “se non fosse stato per il tempestivo intervento dei carabinieri, probabilmente sarebbero finite nel mercato nero”.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato portato nella Casa circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria informata dai carabinieri della Stazione di Pizzo che procedono insieme ai colleghi della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia.