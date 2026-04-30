Artigianato in crisi: cresce il lavoro ma mancano lavoratori. In Calabria oltre il 50% delle figure è irreperibile

CATANZARO – “Il sistema produttivo calabrese è di fronte a una sfida strutturale che non può più essere rinviata: senza un ricambio generazionale adeguato, il futuro dell’artigianato, delle micro e piccole imprese è a rischio”. È quanto emerge dal report dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Imprese Calabria, che evidenzia “una crescente difficoltà nel reperire personale, soprattutto giovane, in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione e dalla riduzione della forza lavoro disponibile”.

In Calabria – segnala il report – il comparto artigiano conta 51.383 addetti, pari al 17,7% dell’occupazione complessiva, e genera il 7,9% del valore aggiunto regionale. Eppure, a fronte di 13.220 ingressi programmati nel 2025, ben 6.840 risultano di difficile reperimento, pari al 51,7% del totale, un dato superiore di oltre 7 punti rispetto alla media generale.

“Il problema si aggrava – prosegue lo studio – quando si guarda ai giovani: su 3.510 figure under 30 ricercate oltre la metà, il 56,1%, è difficile da trovare. Una dinamica che si inserisce in un quadro demografico critico: nei prossimi 25 anni è previsto un aumento del 17,2% degli over 65 e una riduzione del 32,5% degli under 35, con effetti diretti sulla disponibilità di manodopera.

Confartigianato: “Senza giovani si compromette il tessuto produttivo in Calabria”

Negli ultimi dieci anni, inoltre, si è registrato un vero e proprio squilibrio generazionale: gli artigiani over 55 sono cresciuti del 44,4%, mentre gli under 35 sono diminuiti del 52%. In questo scenario la domanda di giovani cresce ed è sempre più strategica. Nel 2025 gli ingressi di under 30 rappresentano il 26,6% del totale, in aumento rispetto al 2021, a differenza di quanto accade nel resto del mercato del lavoro, dove la quota giovanile è in calo”.

“Le imprese – sottolinea Confartigianato Imprese Calabria – cercano soprattutto figure tecniche e operative: muratori, elettricisti, meccanici, autotrasportatori, idraulici, acconciatori ed estetisti. Profili essenziali per il funzionamento del sistema produttivo, ma sempre più difficili da reperire”.

“Questi dati – afferma il presidente di Confartigianato Calabria, Salvatore Ascioti – descrivono una situazione che non può essere sottovalutata. Siamo di fronte a un problema strutturale che riguarda il futuro delle nostre imprese. Il ricambio generazionale non è una questione teorica, ma una necessità concreta. Senza giovani rischiamo di perdere competenze, continuità e capacità produttiva. E questo significa mettere in discussione la tenuta del sistema”.

“Le imprese – osserva – sono pronte ad assumere, investono in formazione e spesso trattengono il personale anche in fasi di calo produttivo pur di non perderlo. Ma non trovano le risorse umane necessarie. Questo è un segnale chiarissimo che deve interrogare la politica”. Da qui la richiesta: “Servono politiche attive del lavoro più efficaci, un rafforzamento della formazione professionale e un collegamento reale tra scuola e impresa”.

“Attrarre e integrare giovani nelle imprese non è solo una risposta alla carenza di manodopera. È una scelta strategica per garantire innovazione, competitività e futuro. Senza un intervento deciso, il rischio è quello di compromettere definitivamente il tessuto produttivo della Calabria”, conclude Ascioti.