ASP Cosenza: sospesi per 24 ore i servizi digitali CUP, Portale, Pronto soccorso e Screening

COSENZA – L’Asp di Cosenza comunica che dalle 17 di venerdì, 28 novembre, alle ore 15 di sabato 29, saranno interrotti temporaneamente i servizi digitali per lavori di aggiornamento del sistema. La sospensione è dovuta alla migrazione degli applicativi dell’area SIO verso la nuova infrastruttura informatica aziendale. Nei giorni ed orari indicati, diversi servizi non saranno disponibili in tutta la provincia.

In particolare i sistemi interessati dal fermo tecnico saranno:

– CUP locale, registrazioni e cassa

– Portale del Cittadino

– Pronto soccorso

– Screening

Per l’intera durata delle operazioni gli utenti non potranno accedere ai servizi online. L’ASP ha comunque attivato procedure alternative per garantire la continuità assistenziale:

– al Pronto soccorso le registrazioni avverranno su supporto cartaceo;

– per il CUP gli accessi e le prestazioni saranno annotati con procedura cartacea o in modalità differita;

– le ricette consegnate in ambulatorio saranno prese in carico dagli operatori e registrate nel sistema non appena il servizio sarà ripristinato.

Tutti i dati prodotti durante il blackout informatico verranno inseriti successivamente senza alcuna perdita. Resta pienamente attivo il CUP regionale, con possibilità di prenotazione tramite l’apposito portale.

L’ASP di Cosenza ringrazia gli utenti per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi connessi all’intervento tecnico, definito indispensabile per migliorare stabilità, sicurezza e qualità dell’intero sistema informatico aziendale.