Il reparto di Pediatria di Corigliano Rossano in crisi? Asp replica: “Non è vero, basta fake news”

COSENZA – L’Asp di Cosenza replica al movimento Schierarsi Corigliano-Rossano che, giorni fa, avrebbe denunciato uno stato “grave criticità e sofferenza” del reparto di Pediatria dello Spoke di Corigliano-Rossano che metterebbero “a rischio l’adeguatezza dell’assistenza ai pazienti più piccoli”.

Asp Cosenza: “Notizie non rispondenti alla realtà dei fatti”

“Nelle ultime ore alcuni organi di stampa hanno diffuso notizie parziali o non rispondenti alla realtà dei fatti, riguardanti vari servizi sanitari della provincia di Cosenza”, scrive l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza in una nota. “Questa narrazione, priva spesso di riscontri oggettivi, finisce per danneggiare l’immagine dell’Azienda e per minare il rapporto di fiducia tra cittadini e strutture di cura.

La sanità calabrese ha vissuto per anni le conseguenze del piano di rientro, un contesto che ha limitato investimenti e programmazione. Nonostante ciò, l’ASP di Cosenza ha avviato un percorso di recupero progressivo che sta producendo risultati su più fronti, grazie all’impegno degli operatori e degli uffici tecnici e sanitari. In questo clima, risulta necessario fornire informazioni corrette e trasparenti anche rispetto alla Pediatria dello spoke di Corigliano Rossano, oggetto di affermazioni che non fotografano la reale condizione del reparto.

Nel reparto sono regolarmente disponibili le attrezzature necessarie alla gestione dei piccoli pazienti: sonde rettali, materiali per emocolture pediatriche, presidi diagnostici e strumenti in uso quotidiano. Il servizio di screening uditivo è operativo. Un guasto tecnico verificatosi mesi addietro ha portato alla sostituzione dell’apparecchio con strumenti di nuova generazione. L’esame è oggi garantito per tutti i neonati dell’area.

Tra il 2024 e il 2025 sono state destinate al reparto nuove dotazioni, tra cui: due isole neonatali tecnologicamente avanzate; due termoculle per trasporti interni ed esterni; un ecografo moderno per esami cardiologici e per la ricerca rapida di accessi vascolari d’urgenza; presidi aggiornati e nuovi personal computer per migliorare la gestione operativa. Interventi che contribuiscono a elevare la qualità del servizio e a rafforzare la sicurezza dei bambini ricoverati.

“Investimenti importanti nel reparto di Pediatria di Corigliano Rossano”

Nel corso dell’ultimo anno si è investito nella formazione del personale– precisa l’Asp di Cosenza. – Sono stati svolti due corsi di rianimazione in sala parto e un corso dedicato alle emergenze pediatriche, con addestramento pratico all’accesso intraosseo. Sono stati inoltre implementati da circa un anno gli ambulatori di gastroenterologia pediatrica, ecocardiografia pediatrica e pediatria generale, ampliando così le prestazioni offerte ai piccoli pazienti.

Si registra un aumento delle nascite, dei ricoveri ordinari, degli accessi al day hospital e delle consulenze pediatriche richieste dal pronto soccorso. È stato attivato anche un percorso fast track per i codici minori, che consente una presa in carico più rapida e una gestione più efficiente dei casi urgenti.

La governance aziendale sta lavorando su più fronti per migliorare servizi e strutture, con interventi concreti che richiedono tempo e continuità. Il clima generato da notizie imprecise non aiuta i cittadini e rischia di creare sfiducia verso una rete sanitaria che, pur con criticità, è impegnata in un percorso di recupero».

Il Direttore dell’ospedale spoke di Corigliano Rossano Maria Pompeo Bernardi, unitamente al responsabile clinico di Pediatria Francesco Morrone, precisa come «nel reparto di Pediatria siano stati realizzati investimenti importanti che migliorano l’assistenza e rafforzano la sicurezza dei bambini.

Le nuove tecnologie i presidi aggiornati e la formazione del personale rappresentano un passo significativo per la qualità del servizio. È giusto che l’utenza conosca gli interventi effettuati e possa contare su informazioni corrette e verificate». Evidenzia, inoltre, che «il reparto è dotato delle attrezzature richieste e il servizio di controllo dell’udito è pienamente attivo».

Le attività sono in crescita e gli interventi messi in campo negli ultimi mesi hanno migliorato tempi di risposta e organizzazione interna. Il lavoro quotidiano degli operatori è serio e qualificato, ed è importante comunicarlo con chiarezza ai cittadini».

“Avviate procedure concorsuali per assumere nuovi pediatri”

“L’ASP di Cosenza – conclude la nota – riconosce la presenza di criticità ereditate da anni di limitazioni amministrative e organizzative. Per ridurre tali fragilità sono già state avviate procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi pediatri, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità assistenziale. L’Azienda invita gli organi di stampa a presentare informazioni verificate e a rispettare il lavoro dei professionisti impegnati nei reparti. Una comunicazione equilibrata è parte integrante del rapporto tra istituzioni e cittadini, ed è essenziale per evitare allarmismi ingiustificati.