Assalto da film ad un portavalori sull’A2: auto incendiate e chiodi sull’asfalto tra Scilla e Bagnara

SCILLA (RC) – Un assalto in stile cinematografico quello avvenuto all’alba di oggi sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, in direzione nord. Un commando organizzato, intorno alle 6, ha messo in atto un assalto shock ad un mezzo portavalori della società Sicurtransport, utilizzando modalità e strumenti da veri professionisti del crimine. Sarebbero stati rubati circa 2 milioni di euro.

Assalto al portavalori

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, incendiandole per bloccare il passaggio del blindato, che trasportava contanti per diverse centinaia di migliaia di euro. Contestualmente, sono stati disseminati chiodi sull’asfalto e impedito l’accesso ad una galleria, creando un vero e proprio imbuto senza via di fuga. Tutto si è consumato tra il viadotto Sfalassà e a la galleria Vardaru. Momenti di panico per gli automobilisti, alcuni dei quali in forte stato d’agitazione.

Secondo quanto emerso sarebbe stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco e utilizzato dell’esplosivo e due persone, pare proprio gli addetti al servizio scorta, sarebbero rimaste ferite ma non gravemente. Il bottino ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro.

Traffico bloccato

La circolazione è completamente paralizzata: lunghe code si sono formate lungo il tratto autostradale e molti automobilisti sono rimasti bloccati a causa della presenza di due veicoli in fiamme.

Sul posto sono in azione la Polizia di Stato con equipaggi della Squadra Mobile di Reggio Calabria, i commissariati della zona e la Polizia Stradale, oltre al personale Anas e ai Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dei veicoli in fiamme. L’intero perimetro è stato isolato e presidiato dalle forze dell’ordine.

Per i veicoli leggeri è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in A2 allo svincolo di Bagnara mentre i mezzi pesanti vengono indirizzati verso lo svincolo di Campo Calabro.