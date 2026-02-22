Tra Atalanta U23 e Cosenza Calcio vince la noia. Finisce 0-0 una gara brutta, rossoblu pericolosi solo al 90’

CARAVAGGIO (BG) – Il Cosenza Calcio deve rimandare l’appuntamento con il primo successo lontano dal Marulla nel 2026. Il match disputato contro l’Atalanta Under 23 e giocato all’ora dell’aperitivo, finisce senza reti specchio fedele di 90’ minuti brutti e noiosi, nel quale il Cosenza costruisce una sola grande occasione in zona cesarini, con il destro di Langella che spedisce alto da ottima posizione un pallone d’oro. Risultato alla fine giusto per quanto visto in campo, ovvero pochissimo.

Il primo tempo tra le due squadre è tutto nella conclusione ravvicinata di Cassa che chiama Pompei alla grande risposta nel deviare il tiro a incrociare. Dall’altra parte mai i rossoblu riescono a concludere verso la porta di Vismara, evidenziando grandi difficoltà nella manovra di gioco. Cannavò si limita ad azioni di copertura, Emmausso è in ombra mentre il povero Beretta è la davanti a fare a sportellate. Dall’altra parte i ragazzi di Bocchetti corrono e ci provano anche con un paio di tiri dalla distanza. Nel secondo tempo ancora meno spettacolo con le due squadre ad annullarsi. Come detto l’occasione giusta capita al minuto 89′ sui piedi di Langella: Ciottise ne va sulla destra, il suo cross ribattuto finisce sui piedi del centrocampista che carica il destro ma spedisce alto

Atalanta U23- Cosenza Calcio: le scelte di Buscè

Poche novità rispetto al vittorioso match di domenica scorsa contro il Cerignola. Scontata la squalifica Dametto torna al centro della difesa in coppia con Caporale. Buscè decide ancora per la difesa a tre con Ciotti e Ba quinti di centrocampo. Palmieri e Langella in mediana, in avanti Emmausso alle spalle di Cannavò e Beretta. Si gioca nel piccolo impianto di Caravaggio con un centinaio di tifosi del Cosenza arrivati da tutto il Nord.

Cosenza poco incisivo e mai al tiro nei primi 45′

Avvio di gara tutto a favore dell’Atalanta Under 23, che parte con maggiore intensità e costringe il Cosenza Calcio a un atteggiamento inizialmente prudente e attendista. I nerazzurri prendono subito in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi già nei primi minuti. Prima con un cross insidioso di Ghislandi: il pallone attraversa tutta l’area, scivola verso il secondo palo e termina sul fondo, con Bergonzi che prova l’intervento in extremis senza però riuscire ad arrivare sulla sfera. Poi al 18’ con la conclusione dal limite di Alberto Manzoni, che sfila di poco a lato.

Pompei si salva sul piattone di Cassa

Due minuti più tardi è decisivo l’intervento difensivo di Moretti, che in diagonale intercetta una palla verticale per Cassa pronto alla conclusione a rete. Un salvataggio fondamentale che evita guai peggiori ai rossoblù, messi sotto pressione da una manovra avversaria rapida e continua. I bergamaschi insistono e collezionano quattro calci d’angolo in rapida successione, segno di un predominio territoriale evidente.

Attacco rossoblu spuntato

Il Cosenza, invece, nei primi trenta minuti si affaccia dalle parti della porta avversaria solo con un tentativo di tacco volante di Emmausso senza esito. Alla mezz’ora serve un grande intervento di Pompei per negare la rete a Cassa che si inserisce in area e a tu per tu con il portiere del Cosenza calcia di piattone verso il secondo palo: Pompei ci mette i guantoni e salva la baracca. I rossoblu provano ad alzare il baricentro ma faticano tremendamente a liberare qualche uomo alla conclusione, con Emmausso in ombra e il povero Beretta lasciato la davanti solo a fare a sportellate. In chiusura di tempo l’Atalanta Under 23 ci prova con altre due conclusioni dalla distanza: un destro dai 20 metri di Misitano largo e un tiro di Manzoni (decisamente più pericoloso) che esce non di molto.

Ba altissimo, Levak spreca e Pompei blocca il tiro di Cassa

Si va al riposo sullo zero e zero in una gara decisamente brutta. Il secondo tempo riparte con un cambio ordinato da Buscè: dentro Florenzi per Cannavò. Dopo 50 minuti si vede la prima conclusione verso la porta del Cosenza: Assist di petto di Beretta per l’accorrente Ba che spara alto sopra la traversa. Ma è solo un lampo perchè la sqaudra di Buscè torna nel suo torpore. Al 62′ Levak grazie i rossoblu non calciando in porta da ottima posizione, per cercare un improbabile assist di tacco mentre, un minuto dopo, Cassa dribbla Ba, triangola con Panada e conclude dal limite trovando la parata a terra di Pompei.

Langella cestina la migliora occasione

Buscè richiama Palmieri per Garritano ed un impalpabile Emmausso per Ferrara e nel finale butta nella mischia anche Achour e Contiliano. In mezzo un diagonale di Zanaboni bloccato da Pompei. A un minuto dalla fine arriva l’unica vera occasione goal per il Cosenza cestinata da Langella che spedisce alto da ottima posizione un pallone messo in area da Ciotti e respinto corto dalla difesa dell’Atalanta. Negli ultimi minuti il Cosenza prova un timido forcing ma il triplice fischio del direttore di gara mete fine alla contesa.

———————————————————————————————————-

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia (76′ Comi), Obric, Berto; Bergonzi (11′ Steffanoni), Levak, Panada (76′ Pounga), Ghislandi, Manzoni (Kortinovis), Cassa; Misitano (67′ Zanaboni)

Panchina: Pardel, Zanchi, Simonetto, Comi, Pounga, Cortinovis, Cissè, Guerini, Riccio, Steffanoni, Navarro, Idele, Mencaraglia, Zanaboni

Allenatore: Salvatore Bocchetti

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Pompei; Dametto, Moretti, Caporale; Ciotti, Palmieri (65′ Garritano), Langella, Ba (82′ Contiliano); Emmausso (68′ Ferrara), Cannavò (46′ Florenzi), Beretta (83′ Achour)

Panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Garritano, D’Orazio, Contiliano, Achour, Ferrara, Florenzi

Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Assistenti: Signori Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno e Dario Testaì di Catania

Quarto uomo: Signor Giacomo Rossini di Torino

FVS: Signor Gennantonio Martone di Monza

Ammoniti: Manzoni (A), Cannavò (C), Palmieri (C), Plaia (A)

Espulsi:

Angoli: 5-3

Recupero: 2′ p.t. –

Note: Giornata soleggiata ma invernale a Caravaggio, con una temperatura di circa 11 gradi. Terreno del comunale in ottime condizioni. Presenti poco più di 400 spettatori compresi una cinquantina di tifosi del Cosenza