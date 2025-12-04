“Attitudini: nessuna”, il cantautore cosentino Brunori firma il brano del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

COSENZA – E’ già disponibile il nuovo brano di Brunori Sas, “Attitudini: nessuna“, canzone originale dell’omonimo film documentario di Sophie Chiarello con Aldo, Giovanni e Giacomo, che sarà nelle sale a partire da oggi.

Brunori “Attitudini: nessuna”

Il brano, prodotto da Riccardo Sinigallia, accompagna il racconto cinematografico di amicizia, talento e destino del trio comico, arricchendo la narrazione filmica e segnando un nuovo incontro creativo con Brunori Sas dopo precedenti collaborazioni.

Commentando la genesi del pezzo, Brunori scherza: «A questo giro sono partito da una poesia di Aldo, ho pensato che come coppia d’oro potremmo essere i nuovi Mogol-Battisti o Dalla-Roversi». Il brano porta anche la firma di Aldo Baglio.

Trailer

Attitudini: nessuna arriva alla vigilia di “Brunori in Europa“, la nuova avventura live prodotta da Vivo Concerti, che vedrà Brunori su sette palchi europei: da Barcellona a Londra (sold out), Bruxelles, Parigi, Berlino, Zurigo e Lugano. Da ottobre 2026, invece, il cantautore sarà nei teatri italiani con la tournée TuttoBrunori, uno spettacolo che unisce musica, parole e narrazione, con monologhi, stand-up e riflessioni poetiche.

Nel mezzo però, l’atteso concerto di Capodanno in piazza dei Bruzi a Cosenza. Dario infatti, chiude il 2025 “a casa”. Un ritorno alle radici pieno di significato, come ricordato dallo stesso artista, e un modo per ringraziare la sua terra. Il cachet, lo ricordiamo, sarà devoluto a 5 associazioni di volontariato locali Associazioni attive sul territorio cosentino rendendo l’evento non solo una festa, ma anche un gesto concreto di solidarietà.