Auto usate, Cosenza maglia nera: migliaia di vetture con difetti ‘nascosti’

CATANZARO – Nel 2025, su circa 106.000 auto usate comprate e vendute in Calabria (fonte Aci), si stima che il 49% presenti almeno un fattore di rischio (incidenti, danni pregressi, incongruenze su chilometraggio o importazione), quindi 51.900 veicoli potenzialmente problematici. Lo rende noto Carfax, azienda leader nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su un campione di clienti italiani che avevano effettuato un controllo targa sulla piattaforma e ricevuto un report che segnala incidenti o danni.

Il quadro non cambia considerando soltanto le auto coinvolte in incidenti stradali o altri eventi che hanno causato danni documentati nel database Carfax: la percentuale è del 36%, pari a oltre 38.100 veicoli stimati con una storia di danni tra le auto usate compravendute in Calabria nel 2025.

Rapportando il dato all’intero parco circolante calabrese (fonte Aci) – è scritto in una nota – si stima che quasi 685.000 di auto presentino almeno un fattore di rischio e che circa 503.000 abbiano subito danni o incidenti stradali. Numeri che rendono il controllo targa non più un optional, ma una necessità concreta per chiunque si appresti ad acquistare un’auto di seconda mano”.

Auto usate, Cosenza guida la classifica per criticità nascoste

A livello provinciale, è Cosenza a guidare la classifica calabrese, con una stima di circa 19.700 veicoli venduti con almeno un fattore di rischio e circa 14.500 con una storia di danni documentata. Sul fronte del circolante, si stimano circa 256.000 auto con almeno un rischio e circa 188.000 con danni. Segue Reggio Calabria, con circa 14.100 veicoli venduti a rischio e quasi 10.400 con danni; nel circolante, circa 191.000 auto a rischio e circa 141.000 con danni.

Al terzo posto Catanzaro, con quasi 9.600 auto vendute a rischio e circa 7.000 con danni; nel circolante, circa 123.000 vetture a rischio e circa 90.500 con danni. Scorrendo la classifica, Crotone registra quasi 4.400 veicoli venduti a rischio e circa 3.200 con danni (nel circolante: circa 56.400 a rischio) e infine Vibo Valentia, che registra comunque circa 4.100 veicoli venduti a rischio e circa 57.500 auto a rischio nel circolante.