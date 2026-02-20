Autonomia differenziata, De Cicco alla Regione: «No a scelte che mettono a rischio sanità, diritti e unità nazionale»

CATANZARO – Chiarire la posizione ufficiale della Regione Calabria sull’iter di definizione delle intese relative all’autonomia differenziata, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024 e delle iniziative del Governo nazionale. È quanto chiede il consigliere regionale Francesco De Cicco, nonché segretario nazionale del movimento Democratici Progressisti Meridionalisti tramite un’interrogazione a risposta scritta.

Nel documento, De Cicco richiama l’attenzione sui rilievi della Consulta, che ha evidenziato la necessità di subordinare il processo di autonomia alla preventiva definizione e al pieno finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), al fine di evitare nuove disparità territoriali nell’esercizio dei diritti civili e sociali.

Il consigliere, re delle preferenze a Cosenza nel corso delle elezioni regionali, sottolinea i possibili rischi per la Calabria e delle regioni meridionali che hanno evidenti difficoltà, in particolare per quanto riguarda il sistema sanitario — con il pericolo di un aggravamento della mobilità passiva — la protezione civile, che necessita di un coordinamento nazionale efficace, e il mondo delle professioni, dove potrebbero crearsi barriere e disparità di trattamento per i cittadini e i lavoratori calabresi.

Autonomia differenziata, De Cicco: “Evitare effetti distorsivi”

De Cicco chiede al presidente della Giunta di chiarire quale posizione intenda assumere rispetto agli schemi di intesa adottati dal Governo, se siano state richieste o ottenute garanzie affinché l’eventuale attribuzione di ulteriori forme di autonomia ad altre Regioni non comporti una riduzione delle risorse destinate alla Calabria, e come si intenda assicurare la tutela degli interessi del territorio e dell’unità dei diritti.

“È fondamentale — precisa De Cicco — che ogni scelta in materia di autonomia avvenga nel rispetto dei principi di solidarietà nazionale e di uguaglianza tra i cittadini, senza penalizzare il Mezzogiorno e la Calabria. Occorre massima chiarezza e un impegno concreto per evitare effetti distorsivi che potrebbero incidere su servizi essenziali e opportunità per le nostre comunità”.