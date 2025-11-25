Autostazione di Cosenza: scippato del portafoglio mentre aspetta l’autobus. Vittima un giovane

COSENZA – Scippato del portafoglio mentre è in attesa di prendere un autobus all’autostazione di Cosenza. Vittima del furto, avvenuto nel pomeriggio di oggi, un giovane cittadino straniero, che è stato derubato non solo dei soldi, ma anche anche dei preziosi documenti. A compiere il furto sarebbe stata una sola persona con il volto coperto da un cappuccio: in pochi attimi, dopo essersi avvicinato al giovane in modo furtivo, gli ha sottratto il portafoglio per poi darsi alla fuga dileguandosi.

Autostazione di Cosenza nel degrado

Alla povera vittima, che ha provato anche invano ad inseguire e fermare il malfattore, non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine con l’aiuto di alcuni presenti e sporgere denuncia. Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della polizia di Stato che ha raccolto la testimonianza del giovane per avere tutte le informazioni utili a risalire all’autore del furto.

Ancora una volta registriamo un episodio di microcriminalità che evidenzia la situazione di degrado e pericolosità che vive da tempo l’Autostazione di Cosenza, nonostante venga presidiata quasi costantemente dalle forze dell’ordine con controlli mirati. Meno di un un mese fa, nella zona, è avvenuta anche una sparatoria sulla quale indagano i carabinieri.