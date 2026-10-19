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LA PROTESTA VA AVANTI
Autotrasportatori, presìdi in corso da Campotenese a San Lucido: traffico rallentato sulla Statale 18
Dallo svincolo di Campotenese a San Mango d’Aquino, passando per Rende, San Marco Argentano e San Lucido, prosegue la mobilitazione degli autotrasportatori. A Fuscaldo, nella zona dell’Hotel Sud, si segnala un passaggio difficoltoso per la presenza dei manifestanti
COSENZA – Proseguono nella giornata di oggi i presìdi degli autotrasportatori in diversi punti della provincia di Cosenza. La mobilitazione interessa snodi stradali strategici e aree di collegamento, con manifestanti presenti nei pressi dello svincolo di Campotenese e allo svincolo dell’autostrada A2 a San Mango d’Aquino.
Segnalazioni della protesta arrivano anche da San Marco Argentano, in contrada Cimino, e da San Lucido, dove è attivo un altro presidio nei pressi del campo sportivo.
Autotrasportatori in presidio. A Fuscaldo, passaggio difficile sulla Statale 18
Situazione da monitorare a Fuscaldo, lungo la Statale 18, nella zona dell’Hotel Sud. Qui, secondo le segnalazioni della mattinata, è in corso un blocco da parte dei manifestanti e il transito risulta difficoltoso. Gli automobilisti che percorrono il tratto sono invitati a prestare attenzione e a considerare possibili rallentamenti.
Presidio anche a Rende, nella zona industriale
La protesta coinvolge anche l’area urbana di Rende, con un presidio segnalato alla rotonda di Metallo Petroli, nella zona industriale di Quattromiglia. I diversi punti di mobilitazione disegnano una protesta diffusa sul territorio calabrese, con iniziative che interessano sia la rete autostradale sia la viabilità ordinaria.
La situazione resta da seguire nel corso della giornata, soprattutto per quanto riguarda le possibili ripercussioni sulla circolazione e sui collegamenti per il trasporto delle merci.
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