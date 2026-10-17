Autotrasportatori in protesta, Salvini promette: «Incontrerò i lavoratori di Calabria, Puglia e Sicilia»

FOGGIA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, promette di incontrare gli autotrasportatori che sono da ieri in protesta nel Sud Italia. Il vicepremier, nel corso di una telefonata che si è svolta questa mattina per tramite del consigliere regionale pugliese e segretario provinciale della Lega, Napoleone Cera, ha parlato con Nicandro Vigilante, uno degli autotrasportatori in presidio al casello di Poggio Imperiale, nel Foggiano, si è impegnato ad incontrare direttamente una delegazione di lavoratori di Puglia, Calabria e Sicilia, da giorni in protesta per il caro carburante.

Gli autotrasportatori a Salvini: “Carburante bene di prima necessità”

“È il tema di cui mi sto occupando dalla mattina alla sera ovunque”, ha esordito Salvini. Vigilante ha chiesto al ministro di poter “presenziare direttamente alle riunioni sulle decisioni che riguardano il nostro futuro” e, nel merito, che “il carburante per autotrazione sia considerato un bene di primaria necessità, quindi carburante professionale, con un taglio netto sul prezzo. Fare un pieno di carburante ad uno solo dei nostri mezzi oggi costa 2.500 euro, con il quale io, nella migliore delle ipotesi, posso percorrere circa 2.500 chilometri”.

“Farò un incontro dedicato al Sud”

“Le lascio immaginare un veicolo industriale che fa circa 15-20.000 chilometri al mese, quanto viene ad influire il costo del carburante – ha aggiunto Nicastro – Abbiamo la necessità di essere incontrati ed ascoltati direttamente da lei”. Il vicepremier ha ricordato che martedì alle 10, in Prefettura a Milano, ci sarà il tavolo tecnico istituzionale con sindacati e associazioni di categoria e poi ha aggiunto: “posso convocare un altro tavolo con voi, un incontro dedicato al Sud, partendo da una delegazione di Puglia, Calabria e Sicilia“.