COSENZA – È ufficialmente on-line l’elenco degli autovelox censiti (ad oggi) in provincia di Cosenza. Si tratta di tutti i dispositivi e dei sistemi di rilevamento della velocità fissi e mobili, autorizzati dal ministero dei trasporti. La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale (30 novembre) per l’invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. In pratica solo i dispositivi censiti e inseriti possono “multare” gli automobilisti indisciplinati.

Tramite l’apposita piattaforma telematica predisposta dal MIT, Comuni, Province ed enti locali hanno dovuto indicare, per ogni dispositivo, la marca, il modello, la versione, la matricola ove presente, gli estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione, nonché la collocazione chilometrica (qualora necessario) e la direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono stati pubblicati e sono liberamente consultabili sul portale istituzionale del Ministero dai cittadini.

Autovelox in provincia di Cosenza tra “vecchie” conoscenze e soprese

Siamo allora andati a spulciare l’elenco per capire quali autovelox siano stati inseriti dai comuni in provincia di Cosenza. E le sorprese non sono mancate, così come le vecchie conoscenze degli automobilisti. Sono stati inseriti i due autovelox fissi nel Comune di Cassano Allo ionio lungo la “Statale 534 di Cammarata degli Stombi”, i due rivelatori della velocità a Spezzano Albanese sulla “Statale 283 delle Terme Luigiane” e i due di Tarsia con il tutor per rilevare sia la velocità media sia la velocità istantanea dei veicoli al Varco uscita Statale 283 Terme Luigiane sia in direzione San Marco Argentano che Spezzano Albanese.

Statale 107 c’è l’autovelox di San Fili ma quello di non Rovito

Sulla Statale 107 “Silana-Crotonese” ecco nella piattaforma il T-EXSPEED 2 nel comune di San Fili in direzione Cosenza. Al momento non c’è invece Il Safety Tutor, con il limite a 70 KM7H tra il chilometro 38 e il chilometro 43, installato nel Comune di Rovito.

Statale 18: tornano sull’Alto tirreno. No a Paola, Fuscaldo e San Lucido

Per quanto riguarda l’altra Statale litoranea, ovvero la SS 18 “Tirrena Inferiore” che attraversa decine di comuni sul Tirreno Cosentino, c’è lo Scout lo Speed ad Acquappesa che va ad integrarsi con il sorpassometro. Inserito nella piattaforma anche l’autovelox di Belvedere (tornerà operativo da lunedì) e quello dei comuni della riviera dei Cedri: Santa Maria Del Cedro e Scalea. Sul basso Tirreno, invece, nell’elenco non figurato il tutor di Paola, quello di Fuscaldo e l’autovelox di San Lucido. Quello di Longobardi è dismesso da tempo.

Due “misuratori” a Praia a Mare

A Praia a Mare, sempre sull’alto Tirreno Cosentino, censiti due dispositivi: un Misuratore di velocità standard “Autovelox 105 SE” e un autovelox mobile, il temibile “Telelaser Trucam“: si tratta di un dispositivo che utilizza un raggio laser infrarosso che viene puntato sul veicolo in avvicinamento o in allontanamento. Il raggio colpisce un punto del veicolo e torna indietro, consentendo al dispositivo di calcolare la velocità tramite la variazione della distanza in millesimi di secondo.

Statale 106: da Crosia a Rocca imperiale. Non inserito Trebisacce

Sulla Statale 106 Jonica sono stati inseriti gli autovelox “storici” di Crosia, i due di Roseto Capo Spulico, di Rocca Imperiale e di Villapiana. Nell’elenco del Mit c’è anche quello del comune di Cariati, sempre sulla Statale 106. Nell’elenco è stato inserito il CELERITAS EVO 1506 un sistema che consente il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità media su un tratto di strada di lunghezza accertata. Ma tra le note de MIT si legge che la “MATRICOLA NON È DISPONIBILE – IN ATTESA DI DEFINIZIONE PROCEDURA GARA – DISPOSITIVO A NOLEGGIO. Non è stato invece inserito sulla piattaforma quello di Trebisacce.

Autovelox a Figline Vegliaturo. Non c’è quello di Luzzi

Continuando a spulciare l’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati in provincia di Cosenza, troviamo due dispositivi fissi “utilizzati in modalità presidiata” a Figline Vegliaturo sulla ex Strada Statale 19 n direzione Donnici e direzione Rogliano. Non è invece stato al momento inserito nella piattaforma l’autovelox di Luzzi sulla Strada Provinciale 23 in Contrada Linze.

Inserimenti successivi dei tutor non in lista

Ma la mancata presenza di questo o quel dispositivo sulla piattaforma non significa che non sarà mai più attivato. L’elenco infatti non è “bloccato”. Come previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto 305/2025 del Direttore Generale per la motorizzazione, la piattaforma resta dinamica: gli enti possono continuare ad inserire nuovi dispositivi, aggiornare o modificare le informazioni anche dopo la scadenza iniziale del censimento. In altre parole: se un Comune decide di installare un nuovo autovelox, o di riattivare uno sospeso, oppure di aggiornare la collocazione o altri dati, ha la possibilità, e quindi l’obbligo, di registrarlo sul portale del MIT.

Tutti gli autovelox in Provincia di Cosenza inseriti nella piattaforma

Acquappesa: SCOUT SPEED – Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”

Crosia: CELERITAS EVO 1308L – Strada Statale 106 “Jonica” – dal km 319+210 al km 320+340 direzione Taranto

Crosia: CELERITAS EVO 1308L – Strada Statale 106 “Jonica” – dal km 320+294 al km 319+170 direzione Reggio Calabria

Belvedere Marittimo: T-EXSPEED 2 – Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” KM 283+700

Belvedere Marittimo: T-EXSPEED 2 – Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” KM 284+750

Cassano All’Ionio: T-EXSPEED – Strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi KM 17+450 Direzione Statale 106 Radd

Cassano All’Ionio: T-EXSPEED – Strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi KM 18+300 Direzione A2

Figline Vegliaturo: EnVES EVO MVD 1605 – Ex Strada Statale 19 direzione Donnici km 287+275

Figline Vegliaturo: EnVES EVO MVD 1605- Ex Strada Statale 19 Direzione Rogliano km 287+335

Praia a Mare: Misuratore di velocità standard “Autovelox 105 SE”

Praia a Mare: Autovelox mobile “Telelaser Trucam”

San Fili: T-EXSPEED 2 – Strada Statale 107 Silana Crotonese KM 13+088

Spezzano Albanese: EnVES EVO MVD 1605 – Strada statale 283 delle Terme Luigiane Km 47+035 Direzione Cassano allo ionio

Spezzano Albanese: EnVES EVO MVD 1605 – Strada statale 283 delle Terme Luigiane Km 47+035 Direzione San Marco Argentano

Rocca Imperiale: T-EXSPEED – Strada Statale 106 “Jonica” – KM 411+424 Direzione Nord

Rocca Imperiale: T-EXSPEED – Strada Statale 106 “Jonica” – KM 412+338 Direzione Sud

Roseto Capo Spulico: T-EXSPEED 2 – Strada Statale 106 “Jonica” KM 400+534 Direzione Taranto

Roseto Capo Spulico: T-EXSPEED 2 – Strada Statale 106 “Jonica” KM 402+520 Direzione Taranto

Roseto Capo Spulico: T-EXSPEED 2 – Strada Statale 106 “Jonica” KM 400+800 Direzione Reggio Calabria

Roseto Capo Spulico: T-EXSPEED 2 – Strada Statale 106 “Jonica” KM 402+800 Direzione Reggio Calabria

Santa Maria del Cedro: CELERITAS MSE 2021 – Velocità istantanea

Santa Maria del Cedro: CELERITAS Celeritas Evo 1506- Strada Statale 18 “Tirrena inferiore”

Scalea: VELOMATIC – FISSO/MOBILE , rilevamento Velocità istantanea

Tarsia: CELERITAS EVO 1506 – Varco uscita Statale 283 Terme Luigiane direzione San Marco fino al km 39+110

Tarsia: CELERITAS EVO 1506 – Varco ingresso Statale 283 Terme Luigiane direzione Spezzano Albanese fino al km 41+560

Villapiana: CELERITAS EVO 1506 – Strada Statale 106 “Jonica” direzione Reggio Calabria KM 379+763

Villapiana: CELERITAS EVO 1506 – Strada Statale 106 “Jonica” direzione Taranto KM 377+110