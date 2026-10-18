Torna l’Autunno di Pollicino a Castrovillari: al via 4 appuntamenti “Senza confini” verso il festival 2027

CAATROVILLARI (CS) – Il Pollicino Book Fest torna ad animare il territorio ai piedi del Pollino con l’iniziativa “Autunno di Pollicino”, un ciclo di tappe d’avvicinamento al grande festival della primavera 2027. Il filo conduttore di questa nuova edizione è il tema “Senza confini”, un concetto ideato per celebrare la capacità delle storie di superare le barriere linguistiche e culturali.

Come sottolinea la direttrice artistica Alessandra Stabile, l’evento intende valorizzare i libri come veri e propri spazi d’incontro e dialogo. Primi interpreti di questo viaggio saranno il rinomato narratore e formatore Alfonso Cuccurullo e la celebre autrice nederlandese Enne Koens, affiancata dalla traduttrice Olga Amagliani.

L’Autunno di Pollicino: gli eventi tra Castrovillari e Cassano all’Ionio

Il calendario degli appuntamenti dell’Autunno di Pollicino si snoda su tre giornate ricche di attività aperte al pubblico e rivolte alle scuole:

Martedì 20 ottobre alle ore 18:00 – Teatro Vittoria, Castrovillari: si parte con “Libri all’angolo. Un pomeriggio con Alfonso Cuccurullo”, un incontro di formazione sulla lettura ad alta voce dedicato a insegnanti, educatori e genitori. Durante la serata verranno inoltre svelati in anteprima gli ospiti che parteciperanno alla quarta edizione del Pollicino Book Fest ad aprile 2027.

Mercoledì 21 ottobre alle ore 18:0 – Libreria La freccia azzurra, Castrovillari: spazio a “A tu per tu con Enne Koens”, occasione per conoscere la scrittrice olandese e partecipare al firmacopie insieme a Olga Amagliani.

Giovedì 22 ottobre – Incontri con le scuole: la scrittrice dialogherà con le classi della Scuola Secondaria di I grado sul romanzo “Quell’estate con Yente” . Alle ore 9:00 è previsto l’inconto al Teatro Vittoria di Castrovillari e successivamente alle ore 11:30 si ripete alla SSPG Cassano centro di Cassano all’Ionio.

Gli ospiti e la crescita del Pollicino Book Fest

I protagonisti della rassegna l’Autunno di Pollicino vantano un profilo di respiro internazionale. Alfonso Cuccurullo, punto di riferimento per il programma Nati per Leggere, è tra i più apprezzati formatori e lettori ad alta voce in Italia. Enne Koens, pluripremiata autrice nata ad Amsterdam, è nota al pubblico italiano per successi editoriali (pubblicati da Camelozampa) come “Sono Vincent e non ho paura” e “Da qui si vede il mondo intero”.

Nato nel 2024 il Pollicino Book Fest si conferma un laboratorio culturale permanente per Castrovillari e i comuni limitrofi, capace di coinvolgere continuativamente scuole, famiglie ed editori. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero previa prenotazione online.