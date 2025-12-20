Avviato il “Piano Neve” di Anas: 2.800 persone e 2.200 mezzi pronti ad intervenire

ROMA – Anas, società del Gruppo FS, ha avviato il Piano Neve 2025-2026, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Il piano prevede una serie di azioni mirate a prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni meteorologiche avverse.

Per la stagione invernale 2025/2026 Anas ha individuato lungo la propria rete:

– 8.000 km ad alta rischiosità neve

– 7.600 km a media rischiosità

– 11.900 km a bassa rischiosità

Tra le misure previste: l’obbligo per i veicoli a motore di essere muniti di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026, e la possibilità di limitazioni al traffico attraverso ordinanze in caso di meteo avverso. Per la sicurezza dei mezzi pesanti, Anas ha individuato 496 aree di stazionamento nelle zone a rischio neve.

In Valle d’Aosta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è già in vigore dal 15 ottobre 2025. Il provvedimento, in base al Codice della Strada, è segnalato con apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità, ciclomotori e motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in corso.

“Per i prossimi mesi – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – il nostro presidio H24 ci consente interventi immediati in caso di maltempo e precipitazioni nevose così come l’accessibilità e la sicurezza degli automobilisti. Anas, inoltre, sta pianificando gli interventi di spargimento sale, per contrastare la formazione di gelo sul manto stradale, e di sgombero neve dal piano viabile. Risultati possibili grazie all’impiego di oltre 2.800 persone e 2.200 mezzi spargisale e spazzaneve con oltre 80 turbine per fresare la neve al servizio del territorio. Il nostro impegno sarà totale”.

Anas richiama inoltre l’attenzione di tutti gli utenti che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi: prima di partire è fondamentale controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici, informarsi sulle condizioni meteo attese, aggiornarsi sul traffico e prestare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.