Bandiera Blu a Falerna, è scontro sui social: il sindaco denuncia per diffamazione «campagna d’odio»

FALERNA (CZ) – Il sindaco di Falerna, Francesco Stella, ha depositato una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme in seguito alle polemiche esplose sui social dopo l’assegnazione della Bandiera Blu 2026 al Comune. Il primo cittadino ha spiegato di aver agito per tutelare la propria immagine e l’economia turistica del territorio.

Falerna Bandiera Blue e i post sui social

Secondo quanto riferito dal sindaco, nelle settimane successive al riconoscimento sarebbero comparsi online «Post, commenti denigratori e scatti decontestualizzati o del tutto non veritieri», con l’obiettivo, a suo dire, di rappresentare il mare di Falerna come inquinato e l’amministrazione comunale come disonesta.

La replica del Comune: «campagna d’odio»

Stella ha parlato di una «d’campagna odio» che avrebbe potuto danneggiare le strutture ricettive e l’intero comparto turistico della cittadina. Il Comune ha quindi scelto di replicare richiamando i dati sulla qualità delle acque.

«La salubrità delle acque marine non sia frutto di opinioni, ma dei rigorosi e sistematici controlli mensili eseguiti dall’Arpacal. Anche durante i rari episodi estivi di fioritura algale – un fenomeno puramente naturale e scientificamente innocuo legato alle alte temperature – le verifiche tempestive dei laboratori mobili dell’agenzia hanno sempre confermato la piena e assoluta balneabilità della costa. La palla passa ora nelle mani dei giudici».

Chiesta la rimozione dei contenuti

Nella denuncia presentata alla Procura, il sindaco ha inoltre richiesto un provvedimento d’urgenza per ottenere l’oscuramento e la rimozione dei contenuti ritenuti denigratori dalle piattaforme web. L’obiettivo, secondo l’amministrazione, è fermare la diffusione di quelle che vengono considerate notizie false e tutelare la reputazione di Falerna e del suo comparto turistico. La vicenda passa ora all’esame dell’autorità giudiziaria