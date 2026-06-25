Basket, il modello Pirossigeno Cosenza. Fabio Lorenzi «un progetto vincente e in crescita»

COSENZA – Ospite della trasmissione Fatti Vivi su Rlb, Fabio Lorenzi – direttore sportivo e founder della Pirossigeno Cosenza Basket, ex giocatore e allenatore, oltre che dirigente federale regionale – ha raccontato il percorso del club e lo stato del movimento cestistico calabrese in salute e soprattutto in crescita: dalla promozione in Serie C al progetto giovanile “Five Future”, passando per il 3×3 e il lavoro sul territorio.

Lorenzi, la promozione in Serie C «una stagione straordinaria»

Al centro del confronto la straordinaria stagione della Pirossigeno, culminata con la promozione: “un risultato costruito nel tempo e frutto di una stagione quasi perfetta. È stata un’annata dominata dall’inizio alla fine. Diciamo che la squadra costruita per vincere e ha vinto” spiega Lorenzi che sottolinea anche il lavoro dietro il successo e il valore della programmazione: “perché come ritengo sia opportuno sottolinearlo: ovviamente in campo scende una squadra ma tutto quello che ci sta dietro è anche solidità sul piano della programmazione tecnica”.

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“È la conseguenza di un lavoro fatto nel periodo estivo. Ci siamo ritrovati con questa nuova esperienza insieme agli altri tre miei grandi amici, che cito perché è giusto che sia così: Claudio Carofiglio, che è il direttore generale; Davide Durantini, che è il team manager e Marco Adamo, che è responsabile della comunicazione, uno dei soci fondatori. Grazie soprattutto al sacrificio economico della famiglia Piro, che ci ha permesso di costruire un roster di prima qualità con una struttura invidiata da tutti nel Sud Italia”.

Una stagione quasi perfetta

Lorenzi ha illustrato anche i numeri della squadra: “due sole sconfitte in una stagione, sempre vincenti fuori casa, con uno scarto di canestri abbastanza notevole… significa che alla fine dei conti la squadra è stata costruita bene per merito del direttore sportivo. Ovviamente anche i giocatori e i coach hanno fatto il loro lavoro e a loro vanno i miei complimenti”.

Il settore giovanile protagonista

Ampio spazio anche al vivaio e ai risultati delle squadre: “Quello che dico io ai genitori è che noi quest’anno abbiamo fatto tutti i campionati regionali possibili e immaginabili. Non abbiamo lasciato nulla a caso, perché è giusto che questi ragazzi si confrontino con la pallacanestro, con la pallacanestro calabrese e soprattutto con la pallacanestro reggina, perché da noi l’ha fatta padrone la Viola Reggio Calabria che è un’istituzione. I nostri ragazzi si sono ben comportati, raggiungendo quasi tutte le semifinali, mentre la DR1 ha vinto il campionato”.

Tutte le squadre della Pirossigeno che hanno partecipato ai campionati DR1, DR2 e Under 14, 16, 19 sono arrivati alle fasi finali dei rispettivi campionati e “abbiamo fatto anche altre due categorie, l’Under-15 e l’Under-17, in collaborazione con la Micromeca, che sarebbe una società storica di Cosenza”.

Il torneo Rende Urban Cup 3×3

Nel suo ruolo di Dirigente Federale regionale, Fabio Lorenzi, ha voluto fortemente che questo torneo che si facesse. Grazie ad un campo noleggiato nell’area parcheggio del Palapirossigeno “abbiamo fatto una cosa mai vista, cioè per la durata di una settimana. Siamo partiti lunedì e finiremo domani, venerdì, con le finali. Abbiamo avuto un riscontro di pubblico inaspettato da parte di tutte le componenti cestistiche della provincia e della regione. Sono arrivate squadre da Belvedere, da Gioia Tauro… quindi vuol dire che l’iniziativa è stata ottima, e la risposta è stata positiva. Ci piace vedere un palazzetto aperto a fine giugno, fino alle 23 di sera che permette ai ragazzi di giocare a pallacanestro”.

Il basket calabrese oggi e… domani

“Ritengo che la pallacanestro a livello regionale goda di ottima salute, perché post Covid abbiamo fatto insieme al Presidente dei numeri veramente importanti” spiega Lorenzi che racconta anche il progetto “Five Future”: “un’iniziativa che è partita dalla proprietà, e punta ad entrare proprio nelle scuole per cercare di far capire, conoscere e avvicinare i bambini a questo sport. All’interno della Pirossigeno infatti, abbiamo dedicato tre giornate al mini basket con numeri impressionanti. Tutto questo cercando sempre di garantire la nostra serietà”.