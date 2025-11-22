Basket, la Pirossigeno Cosenza suona la settima. Battuta 75 a 53 Bagnara, ma la vera vittoria è per l’UNICEF

RENDE– Continua la marcia inarrestabile della Pirossigeno Cosenza Basket che, nella gara valida per l’ottava giornata del campionato DR1, ha conquistato la sua settima vittoria consecutiva superando il Bagnara Basket con il punteggio di 75-53. Un successo che vale doppio, poiché il match è stato interamente dedicato alla Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con i Lupi scesi in campo con una speciale divisa con il logo UNICEF.

Sport e solidarietà con Unicef

Il PalaPirossigeno si è trasformato in un palcoscenico di sport e solidarietà. La squadra di coach Manu Gallo ha indossato una special edition delle maglie, il cui ricavato dalla vendita sarà interamente devoluto ai progetti di beneficenza dell’UNICEF. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rende (presente l’Assessore allo Sport, Stefania Belvedere), ha visto anche la partecipazione attiva dei volontari del Comitato provinciale UNICEF di Cosenza, coordinati dalla presidente Monica Perri.

Super Milosavljevic, Guzzo decisivo

Fin dalla palla a due, Cosenza ha imposto il proprio ritmo. Monumentale l’avvio di Milosavljevic che, con 8 punti personali (inclusa una tripla) e 3 rimbalzi, ha spinto il primo allungo dei rossoblù (11-5). Il primo quarto si è chiuso sul 20-10.

Nel secondo periodo, l’esordiente Giulio Carofiglio ha dato un buon impatto (4 punti), ma il Bagnara ha mostrato tenacia, approfittando di una difesa dei Lupi a tratti “leggera”. Grazie a Viglianisi, una tripla di Andrea Mollica e un contropiede di Luppino, gli ospiti sono riusciti a rientrare fino al 35-29 con cui si è andati al riposo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, il gioco è apparso inizialmente contratto, ma un pressing più efficace dei rossoblù ha portato a un parziale di 10-2 (45-31). La Pirossigeno ha ritrovato maggiore concentrazione, chiudendo il terzo quarto sul 54-42.

L’ultimo periodo è stato sigillato da un superlativo Guzzo, che ha aperto la frazione con una doppia tripla che ha riportato Cosenza sul +18 (60-42). Spinti ancora da un contropiede e un’altra tripla, i Lupi hanno raggiunto il massimo vantaggio di +20 (65-45), chiudendo il match sul 75-53.

Il serbo Milosavljevic è stato il top scorer dell’incontro con 18 punti, confermandosi dominante sotto canestro e nei pressi del ferro.

Altri 2 punti e primato blindato

Nonostante una prestazione che, a detta della cronaca, “non ha convinto del tutto” dal punto di vista difensivo, la Pirossigeno Cosenza Basket incassa altri due punti preziosi, blindando saldamente il primo posto in classifica. L’attenzione ora si sposta sulla causa benefica: le maglie rosse con il logo UNICEF saranno presto messe in vendita per sostenere i progetti dell’organizzazione mondiale in favore dei bambini.

Tabellini

Bagnara Basket: Ielo 6, Luppino 4, Gioffrè, Rizzieri 5, Guglielmo, Viglianisi 14, Mollica M. 5, El Aouina, Mollica A. (k) 17, Di Stefano 2, Romeo.

Coach: Armando Russo.

Pirossigeno Cosenza Basket: Appeso 1, Sconza S. 2, Giampà 10, Carofiglio G. 6, Ginefra (k) 11, Diatta 4, Lappano, Milosavljevic 19, Madrigrano 9, Guzzo 9, Russo 2, Carravetta 2.

Coach: Manu Gallo.

Arbitri: Loccisano di Cosenza e Orlando di Rende