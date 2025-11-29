Belmonte Calabro protagonista della nuova strategia sui Parchi Marini della Calabria

BELMONTE CALABRO (CS) – A Belmonte Calabro è stata inaugurata la nuova sede operativa del Parco Marino “Scogli di Isca”, evento che segna un passo decisivo nella strategia regionale per la valorizzazione delle aree protette. All’iniziativa hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, e il direttore generale dell’Ente Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco.

Riperimetrazione dei parchi marini: verso una gestione integrata

Montuoro ha annunciato che la Regione Calabria, insieme all’Ente Parchi Marini Regionali, sta lavorando alla riperimetrazione dei parchi marini, adeguandosi alle normative nazionali ed europee.

L’obiettivo è integrare più aree protette in un’unica visione strategica, migliorando la gestione del patrimonio naturale e inserendolo nel progetto della “Calabria turistico-esperienziale 365 giorni l’anno”, voluto dal presidente Roberto Occhiuto.

Belmonte Calabro e il Tirreno cosentino pronti al salto di qualità

All’inaugurazione sono intervenuti i sindaci di Belmonte Calabro e Amantea, insieme a rappresentanti del mondo turistico, culturale e accademico. La nuova sede rafforza il ruolo del territorio come polo del turismo sostenibile sul Tirreno cosentino.

Secondo Montuoro, la sfida è costruire un’offerta turistica integrata che unisca:

borghi storici,

parchi terrestri e marini,

sentieri, cammini e itinerari naturalistici,

aree archeologiche e paesaggi identitari.



Un modello di sviluppo eco-sostenibile

Il direttore Greco ha sottolineato la crescente partecipazione delle comunità locali nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile e duraturo, capace di creare economia e favorire il ritorno dei giovani.

Ha inoltre annunciato:

l’attivazione dei campi ormeggio ,

il percorso di adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile ,

un progetto innovativo di comunicazione turistica attraverso nuova segnaletica basata sui Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria.

Belmonte Calabro esempio di tutela e rilancio

I sindaci di Belmonte e Amantea hanno evidenziato il miglioramento nella tutela delle acque di balneazione, sottolineando il lavoro svolto dalla Regione e il ruolo delle amministrazioni locali, Pro Loco e GAL nel promuovere il territorio.

La nuova sede del Parco Marino Scogli di Isca diventa così un tassello fondamentale nella strategia per rendere Belmonte Calabro un punto di riferimento per il turismo naturalistico ed esperienziale in Calabria