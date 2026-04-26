“Passeggiata Turismo culturale” a Belvedere Marittimo: auto d’epoca sfilano sul lungomare

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Per il nono anno consecutivo il lungomare di Belvedere Marittimo ha ospitato la “passeggiata Turismo culturale”, evento organizzato dall’Accademia Cosentina Motori & Antichità, club dedicato alle auto d’epoca presieduto da Franco Chiappetta. Piazza Giovanni Grossi ieri, si è trasformata in un piccolo circuito di regolarità, accogliendo circa cinquanta vetture storiche che si sono sfidate in una prova basata sulla precisione e sul controllo del tempo.

Auto d’epoca, gara di regolarità tra cronometri e abilità

I partecipanti hanno dovuto completare il percorso in cinquanta secondi esatti, districandosi tra birilli e curve, mettendo alla prova le proprie capacità di guida oltre alla precisione cronometrica. A supervisionare la competizione il commissario di club Eugenio Filippelli, che ha seguito con attenzione le performance dei piloti.

Tra le vetture presenti, grande interesse per modelli che hanno segnato la storia dell’automobilismo: diverse Alfa Romeo GT 2000, una Fiat 124 Spider e una rara BMW Z1, prodotta in soli 8.000 esemplari.

Premiata come auto più antica una Fiat 508 del 1938, di proprietà dell’avvocato Vito Caldiero, riconoscimento consegnato da Domenico Fiorino, consigliere e responsabile manifestazioni del club.

La classifica finale

A conquistare il primo posto nella prova di regolarità è stato Roberto De Rose, capace di fermare il cronometro esattamente sui cinquanta secondi alla guida della sua Fiat 124 Spider. Secondo posto per Vito Caldiero, con 49 secondi e 5 centesimi a bordo della Fiat 508 del 1938. Terzo classificato Nico Guarascio con la sua Alfa Romeo GT del 1972, fermando il tempo a 49 secondi e 10 centesimi. La giornata si è conclusa a Bonifati dove si è svolta la cerimonia di premiazione in un clima di convivialità tra appassionati e partecipanti.

“È sempre un piacere ospitare le auto dell’Accademia – ha detto Francesca Impieri, vice sindaco di Belvedere Marittimo – sul nostro lungomare. Vedere sfilare marchi importanti che hanno fatto la storia dell’automobilismo ci riempie d’orgoglio e ci dà la possibilità di far riaffiorare ricordi della nostra gioventù. Siamo sempre contenti di poter festeggiare giornate come quella di oggi con manifestazioni di questa leggerezza. Il 25 aprile è una data storica per il nostro paese ed è giusto onorarla con questo spirito la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo, per opera della resistenza italiana e degli Alleati”.