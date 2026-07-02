BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Tregedia sui binari a Belvedere Marittimo dove un uomo è stato investito da un treno in corsa. Al momento non sono note le generalità della vittima e le cause dell’incidente che si è verificato intorno alle 17.30 di questo pomeriggio. L’uomo è stato travolto dal treno Intercity 724 diretto a Roma Termini.

Un uomo investito a Belvedere Marittimo da un treno: accertamenti in corso

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria ed i carabinieri che si stanno occupando di effettuare i rilievi del caso, che aiuteranno a capire la dinamica dell’accaduto, ad accertare eventuali responsabilità e a mettere in sicurezza la zona.

Il traffico ferroviario sulla linea Tirrenica è al momento sospeso tra le stazioni di Diamante Buonvicino e Capo Bonifati per permettere gli accertamenti di rito dell’autorità giudiziaria.

La sospensione sta causando disagi a tutta la circolazione dei treni, sia per quelli ad Alta Velocità che per gli Intercity ed i Regionali che stanno accumulando ritardi per via dello stop imposto dall’accaduto.

Treni nel caos: le comunicazioni di Trenitalia

Trenitalia, tramite il suo sito ufficiale scomunica che la “circolazione permane sospesa per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria tra Diamante e Bonifati. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni”.

Treni Alta Velocità e Intercity attualmente fermi:

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:59)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:28)

• FR 8332 Reggio Calabria Centrale (15:50) – Roma Termini (21:20)

• IC 724 Siracusa (10:25) – Roma Termini (21:34)

• IC 560 Reggio Calabria Centrale (14:23) – Roma Termini (22:34)

Aggiornamento: circolazione ripresa

E’ ripreso il traffico ferroviario sulla linea Tirrenica tra le stazioni di Diamante Buonvicino e Capo Bonifati sospese dopo l’incidente di questo pomeriggio. Anche il treno coinvolto è ripartito alla volta di Roma. La circolazione è ripresa ma ci vorrà ancora del tempo per un pieno ritorno alla normalità.