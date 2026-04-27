Beni confiscati in provincia di Cosenza, Ferro: «Oltre 4 milioni per centri sociali e legalità»

COSENZA – “Oltre 4 milioni di euro saranno investiti in quei comuni della provincia cosentina impegnati nella realizzazione di luoghi di legalità”. Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, in video collegamento nel corso di una riunione presso la Prefettura di Cosenza, su “Interventi di valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata” (ex misura Pnrr). E più precisamente serviranno per realizzare, un centro antiviolenza e un centro residenziale per persone con disabilità, quindi riferiti sempre a quelle categorie più fragili con annessi, in alcuni casi, impianti sportivi e spazi verdi.

Oltre 4 milioni per centri sociali e legalità, Ferro: “Un impegno importante”

“Per la Calabria – ha spiegato la Ferro – si tratta di un impegno importante, con oltre 55 milioni di euro destinati per la realizzazione di 59 progetti in totale. Beni che sono stati sottratti alla criminalità organizzata e questo credo che sia la testimonianza concreta che finalmente possiamo far tornare a rivivere quei luoghi per la collettività. Credo che sarà un ulteriore tassello che aggiungiamo ad un ottimo risultato che ha visto negli ultimi tre anni ben 18mila beni assegnati agli enti locali o demanio per presidi di legalità”.

Il bene nel comune di Cariati è destinato ad un centro antiviolenza, quello di Cassano allo Ionio, dopo i lavori di riqualificazione, è destinato a persone con disabilità. Per Domanico il finanziamento è destinato ad una struttura di aggregazione tra generazioni e anche centro di ascolto per le donne vittime di violenza. Nel comune di San Fili, che è già molto avanti nella realizzazione del progetto, saranno realizzati alloggi per persone fragili. Due i progetti a Corigliano-Rossano, un centro sportivo e l’abbattimento di un immobile abusivo particolarmente simbolico sul territorio che diventerà un luogo verde con arredo urbano a disposizione della collettività. Il termine dei lavori di riqualificazione è prevista la fine del 2027.