Biblioteche, bando MiC: ammesse 4.522 domande per l’acquisto di libri. In Calabria 141 enti beneficiari

ROMA – Si è concluso il bando della Direzione Generale Biblioteche del Ministero della Cultura per l’accesso ai contributi destinati all’acquisto di libri, anche in formato digitale, previsto dal Decreto Cultura e fortemente voluto dal ministro Alessandro Giuli. Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze pervenute, come stabilito dal bando, sono state ammesse al contributo 4.522 domande presentate da enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali.

Per il biennio 2025/2026 il plafond complessivo destinato alla misura ammonta a 60 milioni di euro. La ripartizione territoriale e gli importi assegnati saranno resi noti dal Ministero in base ai criteri stabiliti, con l’obiettivo – confermato dalla Direzione Generale – di sostenere il sistema bibliotecario nazionale e favorire l’ampliamento dell’offerta libraria per i cittadini.

In Calabria

Sono 141 gli enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali beneficiarie di un importo stanziato di 1.922.608,98 euro. Il numero più alto di beneficiari è in provincia di Cosenza (75 domande) per un contributo che supera il milione di euro. Seguono Reggio Calabria (25 domande un contributo che supera i 338mila euro); Catanzaro (23 domande e 304mila euro); Crotone (10 domande e un contributo di 145.700 euro) e infine Vibo Valentia (6 domande e oltre 101mila euro).