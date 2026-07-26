Biennale di Cosenza, al via la seconda edizione con Berlingeri e Pirri. Il Castello Svevo riapre al pubblico

COSENZA – E’ stata presentata in Commissione cultura l’edizione 2026 della Biennale di Cosenza, in programma dal 31 luglio al 31 agosto al Castello Svevo, luogo simbolo della città antica che riaprirà al pubblico per un mese attraverso l’arte.

La promotrice della Biennale di Cosenza, Stefania Maranzano, ha illustrato il programma della seconda edizione dell’evento artistico e culturale promosso dall’Associazione Civitas Solis Cosenza APS, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria, e con il patrocinio del Comune di Cosenza.

Biennale di Cosenza, gli ospiti

L’inaugurazione è in programma venerdì 31 luglio al Castello, alle ore 19.30, con il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e la delegata alla Cultura Antonietta Cozza. Ospiti d’onore Cesare Berlingeri e Alfredo Pirri, due tra i più autorevoli protagonisti della ricerca artistica italiana, chiamati a fare da prestigiosi ambasciatori dell’iniziativa.

Seguiranno gli interventi di Boris Brollo, curatore della sezione Ospiti, di Giuseppe Siano, teorico dell’Arte e autore dei testi critici delle sezioni Maestri ed Emergenti. Grazie alla concessione dell’amministrazione comunale, la storica fortezza torna ad aprire i suoi battenti ai cittadini e ai visitatori dopo un periodo di chiusura al pubblico, restituendo alla città uno dei suoi luoghi storicamente più rappresentativi.

Il Castello Svevo visitabile gratuitamente per un mese

Per l’intero mese di agosto il Castello sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00, con ultimo ingresso alle 12.30, offrendo a turisti e cittadini la possibilità di riscoprire un patrimonio storico di straordinario valore, attraverso il linguaggio dell’arte visiva. Chiusura, invece, il 16 agosto.

Tra gli appuntamenti, figura quello di sabato 15 agosto, con il “Déjeuner sur l’herbe”, un suggestivo picnic sul prato del Castello, accessibile su prenotazione, con pranzo al sacco che sarà seguito dal concerto “Saluto al Sole”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giacomantonio di Cosenza.

“Nuove opportunità di crescita e visibilità”

L’esposizione si concluderà lunedì 31 agosto preceduta dal Tinissage affidato a Renato Guzzardi, intellettuale e divulgatore culturale, previsto per la mattina di domenica 30 agosto.

“La Biennale di Cosenza – ha evidenziato in commissione Stefania Maranzano, presidente dell’Associazione Civitas Solis – nasce con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di crescita e visibilità agli artisti e contribuire a contrastare la fuga dei talenti dal territorio. Ospitare l’esposizione nel complesso monumentale del Castello rappresenta un importante riconoscimento per gli artisti invitati, e una opportunità che offre alla loro ricerca la visibilità che merita”.