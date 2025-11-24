Basket: la Bim Bum Basket Rende lotta ma perde ancora. Sconfitta 80-74 a Barcellona

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Il carattere c’è stato e si è visto ma mancato, ma non è bastato. La Bim Bum Basket Rende esce sconfitta dalla trasferta siciliana contro il SSD Barcellona Basket, cedendo 80-74 al termine di una gara tiratissima che si è decisa solo negli ultimi possessi nel campionato di basket di Serie B interregionale. Una partita combattuta dall’inizio alla fine al Palalberti, dove i biancorossi hanno venduto cara la pelle contro un avversario ostico tra le mura amiche e spinto dal calore del pubblico di casa.

Ritmo alto e tanta fisicità

La sfida rappresentava un crocevia importante per la formazione rendese, alla ricerca di punti pesanti per risalire la classifica dopo un avvio di stagione poco brillante. Il Barcellona ha imposto sin da subito un ritmo elevato e una notevole fisicità, cercando di prendere il largo e spezzare le gambe agli ospiti.

Ma Rende ha risposto presente, mostrando orgoglio e determinazione. Coach Di Martino ha visto i suoi ragazzi lottare su ogni pallone, rimanendo agganciati al match anche quando il divario sembrava allargarsi in modo pericoloso.

Il finale thrilling che premia i padroni di casa

Nel concitato finale di partita, la Bim Bum Basket Rende ha trovato l’energia per tentare il colpaccio, accorciando le distanze e credendo nella rimonta fino all’ultimo secondo. Tuttavia, la maggiore precisione del Barcellona nei momenti decisivi ha fatto la differenza, spegnendo le speranze biancorosse e chiudendo la contesa sul +6 finale.

Bim Bum Basket Rende: ceduto Lazzari, rinforzo in arrivo

Nonostante l’amarezza per la sconfitta, in casa Rende si guarda già avanti con rinnovata fiducia. La società ha ufficializzato la cessione di Vittorio Lazzari all’Amatori Pescara, augurando al giocatore “un futuro roseo e prosperoso”.

Nel frattempo, l’attenzione è tutta rivolta all’arrivo imminente di un nuovo acquisto, atteso in settimana, che dovrebbe portare esperienza e maggiore solidità al roster. Un innesto che potrebbe rivelarsi l’elemento chiave per affrontare con rinnovata consapevolezza le prossime sfide del campionato. La prestazione offerta dalla Bim Bum Basket Rende a Barcellona ha dimostrato che la squadra possiede cuore e carattere, ingredienti che, uniti al contributo del nuovo rinforzo, potrebbero trasformarsi presto in risultati concreti. La stagione è ancora lunga e il Rende ha tutte le carte in regola per rialzarsi e tornare a occupare posizioni di classifica più consone alle proprie ambizioni.