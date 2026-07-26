CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Un drammatico incidente ha scosso il pomeriggio sul litorale di Corigliano-Rossano. Una bambina di soli cinque anni è stata travolta da un’automobile nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori che hanno disposto il trasferimento all’Annunziata di Cosenza.

Bimba di 5 anni investita su viale Mediterraneo, è grave

L’investimento è avvenuto in viale Mediterraneo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto ha impattato con la piccola, provocandole traumi e lesioni particolarmente serie agli arti. L’uomo alla guida del mezzo si è subito fermato. Immediata la macchina dei soccorsi allertati anche dai presenti: sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, il cui personale medico ha prestato le prime cure stabilizzando la bambina sul luogo del sinistro.

Data la gravità dei traumi riportati, i sanitari hanno disposto il trasporto immediato al pronto soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, presidio specializzato idoneo per le terapie ad alta intensità. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Sul posto anche la squadra Volante del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano.