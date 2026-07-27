Bambino di 7 anni in pericolo: volo salvavita dalla Calabria al Bambino Gesù di Roma

FIUMICINO – Un volo salvavita d’urgenza è stato effettuato ieri sera dalla Calabria a Roma per portare in salvo un bambino di 7 anni in pericolo di vita. Un Gulfstream G650 del 31/mo Stormo dell’Aeronautica Militare con base a Ciampino ha portato il piccolo da Lamezia Terme, dove era ricoverato, nella Capitale per raggiungere, nel più breve tempo possibile, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù per ricevere cure specialistiche immediate.

Volo salvavita dell’Aeronautica per portare in salvo un bimbo calabrese

“La richiesta di supporto – spiega l’Aeronautica – è giunta dalla Prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività”.

Il decollo è avvenuto dall’aeroporto di Lamezia Terme alle ore 19:40. L’aereo è atterrato presso lo scalo romano alle ore 20:40, dove il piccolo è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Solo tre mesi fa una neonata di appena 2 giorni è stata trasportata con un volo simile verso il Gemelli di Roma perché in pericolo di vita.