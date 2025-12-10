Bimbo calabrese di soli 2 mesi in pericolo di vita. Volo sanitario urgente verso il Gemelli di Roma

ROMA – Un bimbo calabrese di appena due mesi è stato trasportato d’urgenza, nel pomeriggio di ieri, al Policlinico Gemelli di Roma grazie a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, in imminente pericolo di vita, è partito dall’aeroporto di Lamezia Terme a bordo di un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo, specializzato in missioni salva-vita.

Il trasporto e il soccorso al bimbo calabrese

Il piccolo era ricoverato presso l’Ospedale Dulbecco e necessitava di un trasferimento immediato nella struttura romana per ricevere cure specialistiche. Appena atterrato il velivolo a Lamezia, il piccolo è stato imbarcato insieme a un’equipe medica che lo ha monitorato per tutta la durata del viaggio. Dopo l’arrivo a Ciampino, poco dopo le 15:00, un’ambulanza ha proseguito il trasferimento fino al Gemelli, dove il neonato è stato subito ricoverato.

Secondo volo sanitario urgente per un altro neonato

Nella stessa giornata, lo stesso Gulfstream G650 ha effettuato un secondo volo salva-vita. Un altro bimbo di due mesi, ricoverato presso la Clinica Neonatologica di Sassari, aveva urgente necessità di raggiungere l’Ospedale Maria Vittoria. Il velivolo è partito da Alghero ed è atterrato a Torino poco prima delle 19, dove il piccolo paziente è stato trasportato in ambulanza per ulteriori cure.

Missioni autorizzate dal Governo e gestite dall’Aeronautica

Come previsto in questi casi, i voli sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina l’impiego dei velivoli di Stato. La richiesta è partita rispettivamente dalla Prefettura di Crotone e dalla Prefettura di Sassari, ed è stata immediatamente presa in carico dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea. I reparti dell’Aeronautica sono operativi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per garantire trasporti urgenti di persone in pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze, grazie ai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.