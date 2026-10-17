BimboMap arriva in Calabria: la mappa collaborativa a misura di famiglia creata dai genitori

COSENZA – Dove andare nel tempo libero con i più piccoli? E soprattutto, come sapere in anticipo se una struttura, un parco o un locale è realmente attrezzato per accogliere le esigenze di una famiglia? Organizzare le uscite con i bambini richiede spesso informazioni pratiche non sempre facili da reperire. Per rispondere a questa necessità nasce BimboMap, la piattaforma collaborativa pensata per aiutare i genitori a scoprire, valutare e condividere spazi e luoghi a misura di bambino attraverso la messa in comune delle proprie esperienze.

BimboMap in Calabria: oltre la semplice ricerca con già 26 utenti attivi

Quando si pianifica un’uscita con un neonato o un bambino piccolo, conoscere semplicemente la destinazione non basta. Diventa fondamentale sapere in anticipo se sono presenti fasciatoi, seggioloni, aree gioco dedicate o accessi agevoli per i passeggini.

Come spiega il fondatore Marco Burrometo: «La mia compagna ed io, da neo-genitori, ci siamo resi conto che molte delle informazioni che servono davvero quando si esce con un bambino semplicemente non sono disponibili nel posto in cui siamo abituati a cercarle. Il problema non è sapere dove andare, ma sapere se quel luogo funzionerà davvero per la nostra famiglia».

BimboMap punta proprio a colmare questo vuoto informativo, trasformando la ricerca logistica in un processo semplice e condiviso. In Calabria, la community di BimboMap ha iniziato a strutturarsi con i primi 26 utenti registrati, distribuiti nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Un’iniziativa gratuita per le famiglie

La partecipazione attiva delle famiglie locali è l’elemento chiave per ampliare la mappa regionale e renderla uno strumento sempre più utile. Ogni segnalazione di un parco, ristorante o spazio pubblico attrezzato contribuisce a valorizzare il territorio e a trasformare la Calabria in una realtà sempre più family-friendly.

Rendere un territorio più accessibile passa anche attraverso la trasparenza e la facilità di fruizione delle informazioni utili nella vita di tutti i giorni. BimboMap è completamente gratuita per le famiglie. Per consultare la mappa, registrarsi e iniziare a condividere i propri luoghi del cuore o le recensioni sui servizi per bambini, è possibile visitare il sito ufficiale.