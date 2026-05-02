Gli negano un’altra birra e lui impazzisce, scene di panico all’autostazione di Cosenza

COSENZA – Momenti di forte tensione si sono registrati all’autostazione di Cosenza, dove un giovane di origine marocchina, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol, ha dato in escandescenza seminando il panico tra i presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato il rifiuto, da parte dell’esercente di un negozio di kebab, di servirgli un’ulteriore birra. Un diniego che avrebbe scatenato la reazione del ragazzo, il quale ha iniziato a prendere di mira alcune automobili parcheggiate e lo stesso esercizio commerciale.

Nel corso della furia, il personale del kebab è stato costretto a chiudersi all’interno dell’attività per mettersi al sicuro, mentre all’esterno il giovane continuava a danneggiare ciò che gli capitava a tiro: cassonetti divelti, saracinesche colpite con bottiglie di vetro e altri oggetti raccolti sul posto.

Nonostante il tentativo degli amici di calmarlo, la situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunte due volanti della polizia e un’ambulanza del 118.

Gli agenti sono riusciti a contenere il giovane e a riportare la calma nell’area. Successivamente, il ragazzo è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso, mentre il personale sanitario ha prestato assistenza sul posto.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra cittadini e viaggiatori presenti nella stazione, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree pubbliche particolarmente frequentate. Dopo alcuni mesi in cui, anche grazie alle recenti operazioni interforze, la situazione sembrava essere tornata alla calma, l’accaduto dimostra come basti poco perché episodi di tensione tornino a verificarsi.