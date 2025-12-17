Bivio di Cerchiara, appello dopo l’ennesimo e tragico incidente: «serve subito una rotonda»

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) – “Basta incidenti, al bivio di Cerchiara è necessario realizzare una rotonda”. L’appello è stato lanciato dai consiglieri comunali di Cerchiara, Luca Franzese, Caterina Drammissino e Bonifacio Lauria, dopo il grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi, nel quale ha perso la vita un automobilista. L’uomo, nel tentativo di immettersi sulla strada provinciale 263, è stato travolto da un camion, in un punto già teatro in passato di episodi simili.

Bivio di Cerchiara, non è il primo incidente con questa dinamica

In un caso precedente, nello stesso incrocio e con modalità analoghe, un’autovettura si era scontrata con un mezzo pesante: in quell’occasione l’autista riportò gravi ferite, ma riuscì a salvarsi. Episodi che, secondo gli amministratori locali, dimostrano come l’attuale assetto dell’incrocio sia estremamente pericoloso.

Necessaria una rotonda

Per regolare in modo più sicuro le immissioni dei veicoli provenienti da Cerchiara e San Lorenzo Bellizzi sulla SP 263, viene ritenuta “necessaria ed indispensabile” la realizzazione di una rotonda, considerata una soluzione più adatta a garantire un flusso ordinato e a ridurre drasticamente il rischio di incidenti. “Bisogna che chi di competenza intervenga subito”.

A rendere ancora più critica la situazione è lo stato della SP 263, arteria che collega Francavilla a Villapiana Scalo. La strada è diventata sempre più pericolosa non solo per il numero crescente di incroci e immissioni, ma soprattutto per l’intenso traffico di mezzi pesanti impegnati nei lavori della nuova Statale 106. Camion che, spesso, non rispettano i limiti di velocità e che, con il loro peso, hanno trasformato l’asfalto in una “groviera” di buche e vere e proprie voragini.

I consiglieri comunali esprimono vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia dell’automobilista deceduto e, proprio per evitare che tragedie simili si ripetano, rivolgono un appello alla Provincia di Cosenza e ai Comuni interessati, in particolare Cerchiara e Francavilla: realizzare con urgenza una rotonda al bivio di Cerchiara tra le provinciali 162 e 263 e procedere al ripristino immediato dell’intero manto stradale della SP 263, valutando anche il coinvolgimento di Anas, prima che sia troppo tardi.