Black Friday 2025 in Calabria: cresce lo shopping ma Confcommercio avverte «serve equilibrio»

COSENZA – Black Friday in forte crescita. Secondo una stima di Confcommercio Calabria, basata sui dati nazionali Confcommercio–Format Research, il 60% dei consumatori calabresi farà acquisti, con una spesa media prevista di 225 euro, un dato inferiore alla media italiana (268 euro) ma in aumento rispetto al 2024.

Black Friday, cosa scelgono i consumatori

A dominare saranno elettronica, elettrodomestici e abbigliamento. Il 46% dei consumatori sceglierà una modalità ibrida tra negozi fisici e online; il 27% acquisterà solo sul web, mentre tra il 26 e il 28% preferirà esclusivamente i punti vendita tradizionali. In crescita anche l’affluenza nei centri commerciali. Sul fronte della comunicazione digitale, le principali leve che orientano le scelte d’acquisto restano web advertising (38%), intelligenza artificiale (30%) e Instagram (26–27%).

Per il settore moda, Confcommercio stima che parteciperà al Black Friday tra il 55% e il 58% dei negozi, con promozioni concentrate su 1–3 giorni e sconti su articoli selezionati. Proprio su questo punto arriva il monito di Maria Santagada, Direttore di Confcommercio Calabria: “È fondamentale mantenere equilibrio perché una prolungata ‘black week’ rischia di confondere i consumatori e di svuotare di valore il lavoro dei commercianti. La relazione diretta, la consulenza personalizzata e la qualità del servizio restano i veri punti di forza del dettaglio tradizionale”.

L’associazione invita infine a sostenere il commercio di prossimità: “Dietro ogni vetrina ci sono storie, professionalità e famiglie che lavorano ogni giorno per offrire qualità, sicurezza e attenzione al cliente. Scegliere un negozio locale significa investire nella propria comunità”.

Black Friday 2025, un giro d’affari che supera i 5 miliardi

Il Black Friday 2025 si prepara a battere nuovi record: secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, il giro d’affari nazionale toccherà quota 5 miliardi di euro, con una crescita del 20% rispetto al 2024 e addirittura del 145% rispetto al 2018. Una crescita definita “al galoppo”, che conferma il ruolo sempre più centrale dello shopping di fine novembre nella programmazione dei consumi italiani.

Due italiani su tre anticipano i regali di Natale

Uno degli elementi più significativi emersi dalle rilevazioni è la crescente abitudine ad anticipare gli acquisti natalizi: il 66,7% degli intervistati approfitterà della settimana di sconti per comprare almeno parte dei regali, in aumento rispetto al 64,3% registrato nel 2024.

Si tratta di un cambiamento strutturale: novembre sta guadagnando un peso sempre maggiore nel calendario commerciale, mentre le vendite di dicembre — tradizionalmente dominanti — negli ultimi anni hanno ceduto una parte della loro centralità proprio a causa del Black Friday.

L’Ufficio Studi di Confcommercio rileva inoltre che una quota tra il 10% e il 15% degli acquisti effettuati in questo periodo è aggiuntiva, e non sostitutiva: ciò significa che il Black Friday genera nuovo consumo e non sottrae interamente vendite al periodo natalizio.

Digitale forte ma non dominante: vince l’acquisto “ibrido”

Il canale digitale continua a crescere: nel 2025 il valore degli acquisti online durante la Black Week è stimato in 2,6 miliardi di euro, contro i 2,1 del 2024. Ma i negozi fisici tengono e crescono: 2,3 miliardi, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Secondo l’indagine Format–Confcommercio:

– il 50,2% utilizzerà sia negozi fisici che online;

– il 32,3% comprerà solo online;

– il 17,5% opterà esclusivamente per i negozi tradizionali.

I centri commerciali si confermano tra i luoghi preferiti, con un aumento di frequentazione di 5,2 punti percentuali rispetto al 2024.

Crescono anche rischi e truffe

L’esplosione dell’e-commerce porta con sé anche criticità: nel 2025 l’Europa ha registrato il 44% di tutti i tentativi di frode globali legati al Black Friday, con transazioni sospette cinque volte superiori alla media mensile. A lanciare l’allarme è Qonto, che invita i consumatori a prestare attenzione a metodi di pagamento, autenticità dei siti e offerte troppo aggressive.

Chi compra e cosa compra: identikit dello shopper 2025

Sette italiani su dieci faranno acquisti, con una spesa media di 268 euro, leggermente superiore a quella del 2024. A trainare la spesa saranno soprattutto: donne, giovani tra 18 e 34 anni e residenti del Nord Italia.