Blitz “Alto Impatto” a Paola: nel mirino droga, immigrazione e aree sensibili

L’operazione, disposta dalla Questura di Cosenza, ha visto l’impiego del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola, con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato e di personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione. I controlli hanno interessato le principali aree urbane, le zone di aggregazione e diversi punti sensibili individuati sulla base dell’analisi preventiva del territorio.

Nel corso dell’attività, sono state identificati numerosi soggetti, prevalentemente cittadini stranieri, oltre ad alcune strutture di accoglienza per extracomunitari allocate nei comuni di Paola e Fuscaldo. Per alcuni di essi sono emerse irregolarità in materia di soggiorno: le posizioni sono state sottoposte alle verifiche di competenza e, ove necessario, sono stati avviati i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.