Tirreno
ALTO IMPATTO
Blitz “Alto Impatto” a Paola: nel mirino droga, immigrazione e aree sensibili
Operazione Alto Impatto a Paola: identificati numerosi cittadini stranieri, controllate strutture di accoglienza e sequestrata hashish. Scattano sanzioni e una denuncia per spaccio
PAOLA (CS) – Nelle scorse settimane, la Polizia di Stato, nell’ambito delle attività straordinarie di prevenzione e controllo del territorio previste dal dispositivo interforze denominato “Alto Impatto”, ha effettuato un articolato servizio operativo nel comune di Paola, in provincia di Cosenza.
L’operazione, disposta dalla Questura di Cosenza, ha visto l’impiego del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola, con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato e di personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione. I controlli hanno interessato le principali aree urbane, le zone di aggregazione e diversi punti sensibili individuati sulla base dell’analisi preventiva del territorio.
Controlli: nel mirino immigrazione e droga
Nel corso dell’attività, sono state identificati numerosi soggetti, prevalentemente cittadini stranieri, oltre ad alcune strutture di accoglienza per extracomunitari allocate nei comuni di Paola e Fuscaldo. Per alcuni di essi sono emerse irregolarità in materia di soggiorno: le posizioni sono state sottoposte alle verifiche di competenza e, ove necessario, sono stati avviati i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, durante i predetti controlli, sono state effettuate cinque contestazioni amministrative per possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, ed un soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art. 73 del medesimo testo normativo. Nel corso dell’operazione, sono stati posti sotto sequestro gr. 60 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.
L’attività rientra in un più ampio piano di sicurezza finalizzato a garantire la tutela della legalità, il rispetto delle norme e la salvaguardia della collettività. I servizi straordinari “Alto Impatto” proseguiranno anche nelle prossime settimane, in coordinamento con le altre articolazioni territoriali delle forze dell’ordine.
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