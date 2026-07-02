Blitz antidroga a Castrovillari: 5 misure cautelari e 60 episodi di spaccio ricostruiti

CASTROVILLARI (CS) – Il blitz è scattato questa mattina a Castrovillari e agli indagati vengono contestati, a vario titolo e allo stato delle indagini, i reati di detenzione e traffico di droga in concorso, per fatti che si sarebbero verificati tra gennaio 2024 e luglio 2025.

L’operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari guidata dal procuratore Alessandro D’Alessio. Eseguite cinque misure cautelari nei confronti di altrettante persone: due in carcere, un arresto domiciliare e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lo spaccio di droga a Castrovillari

Le indagini sono state condotte attraverso attività tecniche e tradizionali. Secondo l’ipotesi investigativa, gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire le modalità di approvvigionamento e di spaccio di cocaina, hashish e marijuana nel territorio di Castrovillari e nelle frazioni limitrofe.

Gli investigatori riferiscono di aver documentato circa 60 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, molti dei quali sarebbero stati riscontrati attraverso sequestri effettuati agli acquirenti e intercettazioni. L’attività investigativa ha inoltre portato la Procura a notificare l’avviso di conclusione delle indagini ad altre dieci persone, nei cui confronti sarebbero stati raccolti elementi ritenuti rilevanti per le medesime ipotesi di reato.