Blitz della Finanza in un lido del Cosentino: sette lavoratori in nero, scatta la chiusura

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Corigliano-Rossano, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, hanno individuato sette lavoratori completamente “in nero” impiegati presso uno stabilimento balneare dell’alto Ionio cosentino. Gli accertamenti hanno evidenziato che tutti i dipendenti presenti al momento dell’ispezione erano privi di regolare contratto di lavoro e delle previste tutele previdenziali e assicurative.

Lavoratori in nero in un lido: scatta la chiusura

Considerato che la totalità della forza lavoro risultava irregolare, è stata avanzata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale, successivamente adottata dall’Autorità competente, elevando nel contempo sanzioni amministrative per le violazioni commesse dal datore di lavoro ai sensi dell’art 3 co.3 del D.L. n.12/2002. L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza lungo il litorale ionico cosentino, a tutela dei lavoratori, della legalità e della concorrenza leale nel settore turistico, particolarmente durante la stagione estiva.