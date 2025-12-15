Sicurezza alimentare, blitz dei Nas in tre attività: sequestri e multe per oltre 30mila euro

CATANZARO – I carabinieri, con il supporto dei Reparti Speciali NAS e NIL, hanno intensificato i controlli nel territorio catanzarese, riscontrando gravi irregolarità in tre attività commerciali. Durante i controlli, effettuati in diverse località tra cui Soverato, Soveria Mannelli e Cropani, sono stati sequestrati prodotti senza tracciabilità e sono state emesse sanzioni per oltre 30mila euro.

Controlli dei carabinieri del Nas e Nil

A Soverato, durante il mercato settimanale, sono stati sequestrati circa 40 kg di alimenti e 30 litri di olio d’oliva privi della necessaria documentazione di tracciabilità. Il responsabile è stato multato con una sanzione di 11.000 euro.

A Soveria Mannelli, invece, un supermercato è stato trovato in possesso di 82 kg di insaccati e formaggi senza indicazioni sulla provenienza, con il sequestro immediato della merce.

Infine, a Cropani, i carabinieri hanno scoperto carenze igieniche e l’impiego di un lavoratore irregolare in un supermercato, sequestrando oltre 9 kg di alimenti. In questo caso, la sanzione amministrativa per il titolare è stata di 10.000 euro. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della salute pubblica e del rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare.